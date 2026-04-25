Ҳуҷумҳои тӯпхонаи забткунандагон ба ҷануби Лубнон

Тибқи гузориши хабаргузории абна ба нақли Ал-Нашра, манбаъҳои лубнонӣ аз идомаи вайрон кардани оташбас аз ҷониби ҳукумати сиёнистӣ ва ҳуҷумҳои тӯпхонаии ин ҳукумат ба ҷануби Лубнон хабар доданд.
Ин манбаъҳо изҳор доштанд, ки Водии Ҳасан дар ҷануби шаҳри Сура аз ҷониби тӯпхонаи ҳукумати сиёнистӣ бомбаборон шудааст. Ба ҳамроҳи он, шаҳраки Яҳмар Аш-Шоқиф низ бомбаборон шудааст.
Ҳамчунин, тӯпхонаи артиши ҳукумати сиёнистӣ Ал-Қантара ва Ал-Қасир дар Марҷиён дар ҷануби Лубнонро бо тӯпхона бомбаборон кард. Шаҳраки Ҳула низ ҳадафи ҳуҷуми тӯпхонаии артиши забткунанда гардид.
Ҳамзамон, шабакаи Ал-Ҷазира аз вайрон кардани минтақаҳои истиқоматӣ ва иншоот дар шаҳри Ал-Хайям дар ҷануби Лубнон аз ҷониби артиши Исроил хабар дод.
Аз тарафи дигар, артиши ҳукумати сиёнистӣ боз як маротиба ба сокинони бепаёи ҷануби Лубнон оид ба ҳаракат ба самти ҷануб ва наздик шудан ба минтақаҳои муайяншуда ҳушдор дод.
Дар ин эълон инчунин ба лубнониҳо оид ба наздик шудан ба дарёи Литонӣ ва дарҳои Салҳонӣ ва Салӯқӣ ҳушдор дода шудааст.
Артиши ҳукумати сиёнистӣ инчунин бо зикри номҳои 59 деҳаи марзӣ дар ҷануби Лубнон таъкид кард, ки лубнониҳо набояд ба ин деҳаҳо бозгарданд.
