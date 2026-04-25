Ореф: Мо Ироноро бо бузургтарин аз пеш сохтан хоҳем кард

Тибқи гузориши хабаргузории абна, Муҳаммадризо Ореф, муавини аввали раисҷумҳур дар саҳифаи шахсии худ дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Душман пулҳоро вайрон кард, аммо ба он бешудуд буд, ки мардуми Эрон шикастҳоро пайваст мекунанд. Ҳоло барои сохтмон, шаҳрнишин бо симиент омад ва деҳотӣ бо пайвасткунии ройгон. Ин аз бозсозии бетон ва оҳан фаротар аст; ин истодагии миллат ва давлат дар паҳлуи ҳамдигар аст. Бо ин рӯҳия, Ироноро бо бузургтарин аз пеш сохтан хоҳем кард.»
25 Апрел 2026 - 18:26
News ID: 1806282
Source: ABNA
Муавини аввали раисҷумҳур гуфт, ки душман пулҳоро вайрон кард, аммо ба он бешудуд буд, ки мардуми Эрон шикастҳоро пайваст мекунанд. Ӯ гуфт: «Бо ин рӯҳия, Ироноро бо бузургтарин аз пеш сохтан хоҳем кард.»
Your Comment