Арағчи: Эрон мехоҳад робитаҳоро бо Покистон тавсеа диҳад

Тибқи гузориши хабаргузории абна, Сайд Аббос Арағчи, вазири корҳои хориҷӣ, ки барои маслиҳат бо мақомоти олӣ-дараҷаи Покистон ба Исламабод сафар кардааст, бегоҳи имрӯз бо Шҳбаз Шариғф сарвазири Покистон дидор карда ва суҳбат намуд.
Дар ин дидор, ки Муҳаммад Ишҳоқ Дор, муовини сарвазир ва вазири корҳои хориҷии Покистон низ ҳозир буд, робитаҳои дуҷониба ва ҳамкории байни ду кишвар дар соҳаҳои гуногун, инчунин тағйироти минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди муҳокима ва мубодилаи назар қарор гирифт.
Сарвазири Покистон бо ишора ба азимат ва иродаи мақомоти олӣ-дараҷаи ду кишвар бар идомаи раванди баланд бардоштани рӯзافони робитаҳо ва ҳамкории дуҷониба ва инчунин мувофиқат ва ҳамкорӣ дар сатҳи бисёрҷониба ва ташкилотҳои байналмилалӣ, боварӣ дод, ки ин раванд бо қувват ва дар роҳи манфиатҳои муштаракати ду кишвари ҳамсоя ва мусмон идома хоҳад ёфт.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо бо ишора ба таваҷҷуҳи мақоми муқаддаси роҳбарӣ ва раиси ҷумҳурӣ Пеҷешкиан бар баланд бардоштани ҳамаҷонибаи робитаҳо бо ҳамсоягон, махсусан Покистон, ба мавқеи хоси Покистон дар сиёсат ва робитаҳои хориҷии Эрон ва иродаи Эрон бар тавсеаи бештари робитаҳои байни ду кишвар таъкид кард.
Арағчи бо қадрдонӣ аз кӯшишҳои ҷиддии мақомоти олӣ-дараҷаи ҳукумати Покистон бар хотимаи ҷанги таҳмилиамрикоӣ-сионистӣ зидди Эрон ва барқарор кардани оташбас ва инчунин ҳусни мизбонии музокирот, мавқеҳои асосии кишвари моро дар назди тағйироти охирини вобаста ба оташбас ва хотимаи комилан ҷанги таҳмили зидди Эрон тасвир кард.
Вазири корҳои хориҷӣ инчунин бо ишора ба идомаи ҷиноятҳои ҳукумати сиёнистӣ дар Палестини ишғолӣ ва истилоҳоти такрории ин ҳукумат зидди бутунии заминӣ ва ҳокимияти миллии Лубнон, аз мавқеҳои ҳукумат ва халқи Покистон дар дастгирӣ ва ҳамдигарӣ бо халқи зӯрмачои Паластин ва таваҷҷуҳи хоси Покистон бар иҷрои тифоми оташбас дар бораи Лубнон қадрдонӣ кард.
Your Comment