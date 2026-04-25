Моҳсанӣ Эҷеӣ: Душман мағлуб аст; ба доғҳо диққат диҳед

Тибқи гузориши хабаргузории абна, Ҳоҷӣ ул-Ислоҳ Моҳсанӣ Эҷеӣ, раиси қувваи ҳокимияти қазоӣ, дар идомаи силсилаи нишастанҳои доимии худ бо мақомоти қазоӣ дар марказ ва устонҳо, дар тӯли суханронӣ дар нишастан бо гурӯҳе аз раисони умумии прокуратураи устонҳо, бо қадрдонӣ аз ҷиҳодҳои қувваҳои мусаллахи Эрони Исломӣ дар набз бо мутоаввин, изҳор дошт: «Душман захмӣ аст ва ба доғҳо ва мақсадҳои шариронаш зидди Эрони Исломӣ нарасидааст; бинобар ин, ҳар лаҳза эҳтимоли доғ ва амали дигар аз тарафи душман вуҷуд дорад; эҳтимол дорад душмани захмӣ боз ҳам зидди миллат ва кишвари мо амал кунад. Бинобар ин, бар ҳамаи мо ягонагони миллати Эрон ва масъулинини низомӣ фарз ва воҷиб аст, ки лаҳзае ба хушдорӣ дучор нашаем. Мардуми ғурурманд ва гаронбаҳо ҳамчунин дар саҳна ҳозир бошанд; ҳеҷ гоҳ набояд ҳузури мардум дар саҳна камранг шавад.»
Раиси дастгоҳи қазоӣ ваҳдати миллиро девори устувор ва девори баланд ва сарбафлак зидди душман донист ва таъкид кард: «Имрӯз пайвастагӣ ва иттиҳоли бузург байни ҳамаи қишрҳо ва қавмҳои миллати Эрон эҷод шудааст; ин пайвастагӣ ва иттиҳол, чашми душман аст; ин ваҳдати ҳосилшуда, седи мустаҳкам ва маррус зидди душман аст; бояд аз ҳар чизе, ки ба қувват кардани ин пайвастагӣ ва иттиҳол меандозад, дастгирӣ кард ва ҳар гуна заминаи ихтилоф, таштат ва тафриқро аз байн бардошт.»
Моҳсанӣ Эҷеӣ бо ишора ба зарурати давомдорӣ дар паҳн кардани паёмҳо ва амалҳои муштарак ваҳдатбахш барои муқобила бо амалиёти равонии душман таъкид кард: «Дар ҳоли ҳозир умеди душман, рӯй овардан ба макр ва ҳиля тавассути тамаркуз бар ҷанги нарм ва амалиёти равонӣ барои шикастани «иттиҳоли муқаддас»-и миллати Эрон, ҳамчун маркази асосии истеҳсоли қувват аст. Амрико ва ҳукумати сиёнистӣ ваҳдати миллӣ, пайвастагии ҷамъиятӣ, ҳамгарии қувваҳои сегона ва якҷумла, ваҳдати калимаи миллат ва масъулини Эронро нишон додаанд.»
Ӯ илова кард: «Роҳбарии моҳти Раҳбарӣ фармуданд, дар ғайбати Иммоми шаҳид, ин шумо мардум будед, ки кишварро роҳбарӣ ва қуввати онро кафолат додед. Сӯзиши мушиди Майдон низ ба таъбири Иммоми шаҳид аз иродаи ягонаи мардум таъмин мешавад, бояд ин иттиҳоли муқаддасро қадри донист ва аз он муҳофизат кунем.»
Раиси адолат ҳушдор дод: «Душман умедвор аст, он чиро дар «майдон» ва «дипломатсия» ба даст наоварда, бо дуқутбӣ кардан дар «кӯча» ба даст оварад. Соҳибони қалам ва трибун ва фаъолони фазои маҷозӣ ва расонаҳо дар ин ҷониб хушдор бошанд.»
Қозӣ-қозот илова кард: «Раиси ҷумҳури маҳмури Амрико гӯмон кардааст, ки бо лавҳи ихтилоф байни миллат ва масъулини Эрон, метавонад мутавозини қувватро ба нафси Амрикаи мағлуб тағйир диҳад.»
