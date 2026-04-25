Ҳуҷумҳои F-5-и Эрон ба пойгоҳҳои ИМА зарари васеъ расонид

Тибқи гузориши хабаргузории абна, «Эн Би Си Нюз» имрӯз шанбе дар гузориш ошкор кард, ки Эрон ба пойгоҳҳои низомии ИМА нисбат ба он ки ошкоро эътироф шудааст, зарари васеътар расонидааст.
Тибқи эълони ин расона, пойгоҳҳо ва таҷҳизоти ИМА дар тамоми ғарби Осиё дар тӯли истилоҳи таҳмилӣ амрикоӣ-сионистӣ ба Теҳрон аз ҷониби Эрон ҳадаф қарор гирифтанд; аз ҷумла тавассути як ҷанговари F-5-и Эрон, ки таъмири он метавонад миллиардҳо доллар барои Вашингтон хароҷот дошта бошад.
«Эн Би Си Нюз» илова кард, ки ин ҳуҷумҳо бо вуҷуди мудофиаи ҳавоии ИМА аз ҷониби Эрон рух додаанд.
Тибқи гуфтаи се мақоми амрикоӣ, ду кӯмаккунандаи конгресс ва як шахси дигари ошно бо зарарҳо, пойгоҳҳои низомии ИМА ва дигар таҷҳизот дар минтақаи Халиҷи Форс ба ҳуҷумҳои Эрон зарари васеъе хӯрдаанд, ки хеле бадтар аз он аст, ки ошкоро эътироф шудааст, ва интизор меравад, ки Вашингтон миллиардҳо доллар барои таъмири онҳо хароҷот кунад.
