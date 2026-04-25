Огоҳиномаи қӯшунҳои хатми анбиё ба Амрико; аз дуздии баҳрӣ даст кашед

Тибқи гузориши хабаргузории абна, Шӯрои марказии хатми анбиё(с) дар эълоне дар бораи идомаи маҳдудсозӣ, роҳзанӣ ва дуздии баҳрии Амрико дар минтақа огоҳӣ додааст.
Дар ин эълон омадааст: Агар артиши зӯровари Амрико ба маҳдудсозӣ, роҳзанӣ ва дуздии баҳрӣ дар минтақа идома диҳад, боварӣ дошта бошанд, ки бо аксуламали қувваҳои мусаллахи қудратманди Эрон рӯбарӯ мешаванд.
Ин эълон илова кардааст: Амрико донист, ки қувваҳои мусаллахи Ҷумҳурии Исломии Эрон аз эътибор ва омодагии бештар аз пеш барои дифоъ аз соҳибихтиёрӣ, замин ва манфиатҳои миллӣ бархӯрдоранд, ки артиши он кишвар қисми ин эътибор ва қудрати ҳамлаоварро дар ҷанги сеюми таҳмилӣ таҷриба намудааст.
Дар қисме аз ин эълон омадааст: Мо омода ва қатъӣ ҳастем, дар ҳоле ки рафтор ва ҳаракати душманонро дар минтақа назорат мекунем ва идоракунии бандари стратегии Ҳурмузро идома медиҳем, дар сурати ҳамлаи такрории душманони Амрико-Сионист зарари вазнинтарро ба онҳо ворид мекунем.
