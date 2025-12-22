Талошҳои вазири хориҷаи Исроил барои афзоиши сокинони сарзаминҳои ишғолӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Гидеон Саар, вазири хориҷаи режими саҳюнистӣ бо иддаои дурӯғини густариши яҳудиситезӣ дар ҷаҳон, аз яҳудиёни сокини кишварҳои ғарбӣ хост ба сарзаминҳои ишғолӣ муҳоҷират кунанд.
Вай дар ҷараёни нишасти ҳизби Ликуд ва баргузории маросими иди Ханука гуфт: «Аз яҳудиёни Англия, Фаронса, Австралия, Канада ва Белгия мехоҳам ба Исроил муҳоҷират кунанд.»
Саар илова кард: «Чаро фарзандони худро дар чунин фазое бузург мекунед! Ба сарзамини худатон биёед. Мо бо оғӯши боз мунтазири шумо ҳастем!»
Ин дархости Саар баъд аз он матраҳ мешавад, ки мақомоти саҳюнистӣ дар муносибатҳои мухталиф нисбат ба коҳиши шадиди муҳоҷират ба сарзаминҳои ишғолӣ ва афзоиши муҳоҷирати баръакс аз ин минтақа ба далели ноамнӣ ва эҳтимоли вуқӯи ҳамлаҳо алайҳи саҳюнистҳо ҳушдор додаанд.
