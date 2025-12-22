Блинкен: Қазоват дар бораи муваффақияти ҳамла ба Эрон зуд аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Антони Блинкен, вазири хориҷаи собиқи Амрико дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Си-Эн-Эн (CNN), таҳлили қаблии худро мабнӣ бар иштибоҳ будани ҳамлаи Амрико ба таъсисоти сулҳомези ҳастаии Эрон такрор кард.
Вай дар бораи муваффақиятомез будани ҳамлаи Амрико ба таъсисоти атомии Эрон ибрози тардид кард ва гуфт: «Ҳарчанд умедворам, ки ҳамла муваффақиятомез буда бошад, аммо фикр мекунам ҳанӯз барои қазоват зуд аст.»
Ин мақоми собиқи Амрико бо ишора ба имзои тавофуқи БАРҶОМ дар даврони давлати Барак Обама гуфт: «Ин тавофуқ барномаи ҳастаии Эронро дар як чаҳорчӯби маҳдуд қарор дод ва тазмин мекард, ки Эрон барои як давраи нисбатан тӯлонӣ тавоноии тавлиди маводи кофӣ барои сохти силоҳи ҳастаиро надошта бошад.»
Блинкен қобили ростиозмоӣ будани иқдомоти Эрон дар ҳавзаи ҳастаиро аз имтиёзоти тавофуқи БАРҶОМ эълом кард ва афзуд: «Агар Эрон тасмим мегирифт тавофуқро нақз кунад ва ба самти тавлиди маводи лозим барои сохти силоҳи ҳастаӣ биравад, мо мутаваҷҷеҳ мешудем ва метавонистем вокуниш нишон диҳем.»
Вай гуфт: «Тавофуқи БАРҶОМ дасткам як даҳа ва эҳтимолан 15 то 20 сол барои мо замон харид. Ҳамон тавре ки медонед, бархе бандҳои он ба тадриҷ мунқазӣ мешуд, аммо имкони тамдидашон вуҷуд дошт.»
Вазири хориҷаи давлати Ҷо Байден, раиси ҷумҳури собиқи Амрико, аз байн бурдани тавони ҳастаии Эронро хости ин давлат низ эълом кард ва афзуд: «Мо ҳам дақиқан ҳамин фикр ё ҳамин фурсатро доштем. Мо мусаммам будем бо ин мушкил бархӯрд кунем.»
Блинкен интихоб байни тавофуқ бо Эрон ё ҳамла ба таъсисоти атомии онро интихоб байни бад ва бадтар арзёбӣ кард ва гуфт: «Пурсиши аслӣ ин буд, ки беҳтарин роҳ чист? Мушкиле, ки мо бо бомбаборони таъсисоти ҳастаии Эрон доштем, ин буд, ки гарчанде ин иқдом метавонист онро як ё ду сол ақиб биандозад, аммо агар Эрон тасмим мегирифт барномаашро дар умқи бештари замин ва дар маконҳои ғайриқобили дастрас бозсозӣ кунад, он вақт чанд сол баъд бояд бо мушкили ҳатто бадтар рӯбарӯ мешудем.»
Вай афзуд: «Тавофуқи дипломатӣ барои мо 10, 15 ё 20 сол замон мехарид ва ин имконро ҳифз мекард, ки агар лозим шуд, дар оянда аз зӯр истифода кунем. Бинобар ин, ҳанӯз наметавонем бо қатъият бигӯем, ки ҳамла ба таъсисоти атомии Эрон муваффақ буд ё хайр; чун намедонем Эрон чӣ тасмиме хоҳад гирифт.»
Ин дипломати амрикоӣ гуфт: «Ман умедворам, ки эрониҳо ба ин натиҷа бирасанд, ки набояд барномаи ҳастаиро дунбол кунанд, аммо нигаронам, ки дар воқеъ чунин накунанд ва дар ниҳоят барномаро ба шакли хатарноктар бозсозӣ кунанд.»
