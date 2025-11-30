Чаро Нетаняҳу ва Катз дар бораи даргирӣ дар ҷануби Сурия сукут кардаанд?

Ба гузориши хабаргузории "Абно", расонаҳои ибриизабон гузориш доданд, ки маҳофили сиёсӣ дар режими саҳюнистӣ, ба вижа Бинямин Нетаняҳу, нахуст вазир, ва Йисроил Катз, вазири ҷанги ин режим, дар қиболи таҳаввулоти ахир дар ҷануби Сурия ва захмӣ шудани шаш низомии саҳюнистӣ дар табодули оташ дар ин минтақа сукут ихтиёр кардаанд.
Бар асоси ин гузориш, дар ҷараёни як табодули оташ дар минтақаи Байт Ҷин миёни нерӯҳои сурӣ ва низомиёни саҳюнистӣ дар 11-километрии марзҳои муштарак дасти кам шаш низомии саҳюнистӣ ба шиддат захмӣ шуданд. Бо вуҷуди он ки ин воқеа абъоди сиёсӣ ва амниятӣ барои режими саҳюнистӣ дорад, аммо Нетаняҳу ва вазири ҷанги ин режим ҳеҷ вокунише ба он нишон надодаанд.
Гузоришҳои расонаҳои саҳюнистӣ баёнгари он аст, ки Нетаняҳу ва Катз ба ин далел сукут ихтиёр кардаанд то хашми Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрикоро, ки барои имзои тавофуқи амниятӣ миёни Димишқ ва Тел-Авив талош мекунад, барнангeзанд.
Баровардҳои исроилӣ ҳокӣ аз он аст, ки Тел-Авив аз лиҳози иттилоотӣ дар қиболи таҳаввулоти ба вуҷуд омада дар ҷануби Сурия ғофилгир шуда ва нигарониҳое дар хусуси эҳтимоли дарзи иттилоот дар мавриди таҳаррукоти низомиёни саҳюнистӣ ба вуҷуд омадааст. Маҳофили амниятӣ дар Тел-Авив нисбат ба паёмадҳои густариши даргириҳо дар Сурия ва боз шудани як ҷабҳаи дигар нигарон ҳастанд.
