Тел-Авив: «Пирӯзии мутлақ» дар баробари муқовимат ғайриимкон аст

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз вебсайти "Ан-Нашра", Маркази мутолиоти амнияти дохилии режими саҳюнистӣ, вобаста ба Донишгоҳи Тел-Авив, дар гузориши нави худ дар бораи вазъияти амниятии ин режим, бозсозии мафоҳими асосӣ дар доктринаи низомии режими ишғолгар, ба вижа мафоҳими пирӯзӣ ва пирӯзии қатъиро бо таваҷҷуҳ ба таҳаввулоти умда дар арсаи даргириҳои ин режим бо фаластиниён ва арабҳо аз даҳаи 70 мелодӣ то чанд давраи ҷанг дар Ғазза ва Лубнон ва ҷангҳои ахир бо Эрон ва Яман, мавриди баррасӣ қарор додааст.
Тамир Ҳайман, генерали бознишастаи артиши режими саҳюнистӣ ва раиси собиқи шуъбаи иттилооти низомии ин режим, ки гузориши мазкурро таҳия кардааст, ба баррасии тағйироти фикрӣ дар даруни ниҳоди амниятии режими ишғолгар пардохт. Ин тағйирот мубтанӣ бар дарки афзоянда аз ин мавзӯъ аст, ки абзорҳои суннатӣ, дигар барои пирӯзии қатъии низомӣ дар ҷангҳои нав алайҳи гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайридавлатӣ муассир нестанд.
Бар асоси ин гузориш, ин амр таваҷҷуҳотро ба самти мафоҳими пирӯзии сиёсӣ ва пирӯзии роҳбурдӣ (стратегӣ) ба ҷои пирӯзии низомӣ маътуф мекунад, ки баёнгари бӯҳрони амиқ дар тавоноии Тел-Авив барои таҳмили иродаи худ дар ҷангҳои тӯлонӣ ва печида мебошад. Аз ин рӯ, мафҳуми пирӯзӣ бояд аз чорчӯби суннатии худ, ки мубтанӣ бар шикасти комили низомии тарафи муқобил ва аз даст додани тавоноӣ ва иродаи он барои идомаи ҷанг аст, хориҷ шавад.
Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки мафҳуми нави пирӯзӣ ба маънои дастёбӣ ба бархе аҳдофи маҳдуд буда ва ба мақомоти Тел-Авив иҷозат медиҳад, поён додан ба амалиёти низомиро, ҳатто агар душман битавонад нисбатан мунсаҷим боқӣ бимонад ё бархе аз унсурҳои қудрати худро ҳифз кунад, тавҷеҳ кунад. Ин тағйир дар мафоҳими пирӯзӣ баёнгари эътироф ба ин масъала аст, ки арсаҳое, ки Тел-Авив тӯли даҳаҳои ахир дар он ҷо ҷангидааст, дигар иҷозаи пирӯзии низомии қатъиро намедиҳад.
Маркази мутолиоти амнияти дохилии режими саҳюнистӣ таъкид кард: Аз даҳаи 70 мелодӣ мақомоти сиёсии Тел-Авив аз дархост барои ин ки артиш ба пирӯзии қатъӣ алайҳи бозигарони ғайридавлатӣ монанди Созмони Озодибахши Фаластин дар гузашта ва Ҳамос ва Ҳизбуллоҳ дар давраи кунунӣ даст ёбад, иҷтиноб кардааст ва дар иваз, аҳдофи қобили таҳқиқро бидуни гирифтор шудан дар як даргирии тӯлонӣ ё як ҷанги фарсоишии бепоён таъйин мекунад.
Гузориши мазкур ҳамчунин ба як бӯҳрони дохилии амиқ дар доктринаи амниятии режими саҳюнистӣ ишора ва эълом кард, ки Тел-Авив дигар қодир ба тасаввури як пирӯзии комил дар ҷангҳои мудерн нест ва ба як мафҳуми сиёсӣ аз пирӯзӣ мубтанӣ бар беҳбуди вазъияти амниятӣ ба ҷои нобудии душман, такя кардааст. Албатта, ин тағйир, паёмадҳои роҳбурдии (стратегӣ) густурдае дорад ва талошҳоро аз қатъияти низомӣ ба тартиботи сиёсии хориҷӣ маътуф мекунад ва қудрати Тел-Авивро бо унвони қудрати муваққат ва ноқис тавсиф мекунад.
Нависандаи ин гузориш тасриҳ кард, ки ин вазъият, ошкор мекунад, ки Тел-Авив дар асри бозигарони ғайридавлатӣ бо маҳдудиятҳои қудрати низомӣ мувоҷеҳ аст ва зимнан эътироф мекунад, ки пирӯзии роҳбурдиро (стратегиро) наметавон танҳо бо зӯр ба даст овард; ба тавре ки масалан дар Ғазза, ҳузури сиёсӣ ва иҷтимоии мудовими Ҳамос, ҳар гуна пирӯзии низомии Тел-Авивро дар тӯли замон ба фарсоиш мекашонад.
Ин гузориш натиҷа мегирад, ки пирӯзӣ дар гуфтумони режими саҳюнистӣ, як раванди сиёсии тӯлонӣмуддат аст, ки ба тартиботи хориҷӣ ва тавоноии тағйир шакли муҳити минтақавӣ вобаста аст, на як натиҷаи таъминшуда тавассути мошини низомӣ.
