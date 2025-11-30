Манбаъҳои саҳюнистӣ: Қудрати таслиҳотии Эрон Исроилро нигарон кардааст

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Ал-Ҷазира", манбаъҳои расонаии режими саҳюнистӣ ба нақл аз як манбаи амниятии ин режим эътироф карданд, ки қудрати таслиҳотӣ ва низомии Эрон боиси нигаронии хадамоти амниятии Тел-Авив шудааст.
Бар асоси ин гузориш, манбаъҳои саҳюнистӣ таъкид карданд, ки суръати тақвияти қувваҳои низомии Эрон барои режими саҳюнистӣ нигаронкунанда аст.
Пештар низ рӯзномаи "Йедиот Ааҳронот" гузориш дода буд, ки Эрон бо суръати баланд дар ҳоли тақвияти тавоноии мушакии худ мебошад.
Лозим ба зикр аст, ки дар ҷараёни ҷанги таҳмилии 12-рӯза, дар мавҷи ҳамлаҳои мушакии ҷавобии Эрон алайҳи сарзаминҳои ишғолшуда манотиқи муҳим ва ҳассос, аз ҷумла марказҳои махфии ҷосусӣ ва озмоишгоҳҳои биологӣи режими саҳюнистӣ мавриди ҳадаф қарор гирифтанд.
