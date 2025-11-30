  1. Home
Ғарибободӣ: Дода нашудани раводид (виза) барои аъзои Федератсияи футбол ғайриқонунӣ аст

30 Ноябр 2025 - 23:06
News ID: 1756113
Source: ABNA
Муовини байналмилалӣ ва ҳуқуқии Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: Коре, ки кишвари Амрико дар мавриди дода нашудани раводид (виза) барои аъзои Федератсияи футбол анҷом додааст, ғайриқонунӣ мебошад.

Бино ба гузориши хабаргузории "Абно", Козим Ғарибободӣ, муовини байналмилалӣ ва ҳуқуқии Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: Коре, ки кишвари Амрико дар мавриди дода нашудани раводид (виза) барои аъзои Федератсияи футбол анҷом додааст, ғайриқонунӣ мебошад.

Вай афзуд: Федератсияи футбол дар мавриди таҳрими қуръакашии Ҷоми ҷаҳон тасмими дуруст гирифтааст.

Вай гуфт: Мо эътирози худро дар мавриди дода нашудани раводид (виза) анҷом додаем. Бархе аз кишварҳое, ки аз шароити мизбонӣ сӯистифода мекунанд, кори нодуруст анҷом медиҳанд.

