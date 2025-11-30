Ғарибободӣ: Дода нашудани раводид (виза) барои аъзои Федератсияи футбол ғайриқонунӣ аст

Бино ба гузориши хабаргузории "Абно", Козим Ғарибободӣ, муовини байналмилалӣ ва ҳуқуқии Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: Коре, ки кишвари Амрико дар мавриди дода нашудани раводид (виза) барои аъзои Федератсияи футбол анҷом додааст, ғайриқонунӣ мебошад.
Вай афзуд: Федератсияи футбол дар мавриди таҳрими қуръакашии Ҷоми ҷаҳон тасмими дуруст гирифтааст.
Вай гуфт: Мо эътирози худро дар мавриди дода нашудани раводид (виза) анҷом додаем. Бархе аз кишварҳое, ки аз шароити мизбонӣ сӯистифода мекунанд, кори нодуруст анҷом медиҳанд.
