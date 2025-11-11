Эҳтимоли тавофуқи Вошингтон бо Анқара; Ҳузури Туркия дар Сурия дар ивази ширкат накардан дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) – Абно – манбаъҳои расонаии Исроилӣ аз эҳтимоли тавофуқе миёни Иёлоти Муттаҳида ва Туркия хабар додаанд, ки бар асоси он, Вошингтон бо ҳузури Туркия дар Сурия мувофиқат мекунад, ба шарте ки Анқара аз ҳузур дар Навори Ғазза сарфи назар кунад; тавофуқе, ки бо мухолифати Исроил бо ҳузури Туркия дар Ғазза ҳамроҳ будааст.
Тибқи гузориши шабакаи «Israel News 24», давлати Амрико дар ҳоли баррасии тарҳе аст, ки ба мӯҷиби он, Туркия ба ивази ҷуброни ширкат накардан дар Ғазза, иҷозаи ҳузури низомӣ ё сиёсӣ дар Сурияро дарёфт кунад.
Амихай Штайн, сардабири умури дипломатикии ин шабака, эълом кард, ки Туркия дар ҳафтаҳои ахир ба баррасии пойгоҳҳои қадимии артиши Сурия пардохтааст, то маҳали муносибе барои истиқрори худ биёбад.
Штайн афзуд: «Ин тавофуқ ба маънои он аст, ки Туркия аз ҳузур дар Ғазза маҳрум мешавад, зеро Исроил бо он мухолиф аст, аммо наметавон ду бор ба Амрико посухи манфӣ дод; яъне Исроил наметавонад ҳам бо ҳузури Туркия дар Ғазза мухолифат кунад ва ҳам бо ҳузури он дар Сурия.»
Вай таъкид кард, ки ҳузури Туркия дар Сурия барои Анқара бисёр ҳаётӣ аст ва мақомоти Турк қасд надоранд аз ин ҳадаф сарфи назар кунанд. Ба ҳамин далел, Вошингтон ба думболи эҷоди навъе «ҷуброн» барои Туркия аз тариқи иҷозаи ҳузур дар Сурия аст.
Дар ҳамин ҳол, Штайн аз тамоюли давлати Амрико барои оғози давраи ҷадиде аз гуфтугӯҳо миёни Сурия ва Исроил хабар дод. Вай ҳамчунин муддаӣ шуд, ки фосилаҳо миёни тарафайн чандон зиёд нест ва бархе масоил қобили ҳал ҳастанд, ҳарчанд чолишҳое низ вуҷуд дорад, аммо ихтилофоти бунёдӣ дида намешавад.
