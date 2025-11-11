Рӯзномаи ибрӣ: Қудрати мушакии Эрон дар ҳоли афзоиш аст

Ба гузориши хабаргузории Абно, рӯзномаи Йедиот Аҳронот гузориш дод, ки Эрон бо вуҷуди таҷовузи ахири режими саҳюнистӣ, бо суръати баланд дар ҳоли тақвияти тавони мушакии худ аст.
Дар ин гузориш омадааст, шабакаи Си Эн Эн низ ба аз сар гирии тавлиди мушакҳои баллистикӣ аз сӯи Эрон ишора кардааст. Эрон метавонад садҳо мушак тавлид кунад.
Дар идомаи ин гузориш таъкид шудааст, ки эрониҳо дар ҳоли тавсеаи захираҳои мушакии худ бо ҳадафи омодагӣ дар баробари ҳар гуна таҷовузи ҷадид ҳастанд.
Лозим ба зикр аст, ки дар ҷараёни ҷанги таҳмилии 12-рӯза, дар мавҷи ҳамлаҳои мушакии талофиҷӯёнаи Эрон алайҳи ароди муҳим ва ҳассос, аз ҷумла марказҳои сиррии ҷосусӣ ва озмоишгоҳҳои биологӣ дар қаламравҳои ишғолӣ ҳадаф қарор гирифтанд.
