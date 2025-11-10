Камбуди ҳазорон нерӯи размӣ дар артиши режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно, артиши режими саҳюнистӣ эълом кард, ки ба ҷазби 12 ҳазор нерӯи ҷадид ниёз дорад.
Бар асоси ин гузориш, артиши ишғолгари саҳюнистӣ таъкид кард, ки дасти кам ба 7 ҳазор нерӯи фаъол дар воҳидҳои размӣ ниёз дорад.
Ин дар ҳолест, ки буҳрони камбуди нерӯ дар артиши режими саҳюнистӣ аз муддатҳо пеш ташдид шуда, ба гунае, ки аксари ҷавонони саҳюнист бо дидани фарсоишӣ шудани ҷанги Ғазза ва боқӣ мондани талафоти зиёд дар сафҳои ишғолгарон, аз ҳузур дар артиш сарпечӣ мекунанд.
Саҳюнистони маъруф ба Ҳаридӣ низ худро аз ҳузур дар артиш озод дониста ва бо ин масъала ба шиддат мухолиф ҳастанд.
