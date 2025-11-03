Нақшаи Амрико ва кишварҳои ҳимоятгари Телавив алайҳи Ҳашди Шаъбии Ироқ

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Маълума, Мухтор Ал-Мусавӣ, намояндаи Парламони Ироқ, таъкид кард, ки Амрико ва теъдоде аз кишварҳое, ки даст ба оддисозии робитаҳо бо режими саҳюнистӣ задаанд, барои тазъифи нақшофаринии нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ дар Ироқ барнома доранд.
Вай афзуд: Бархе аз ин кишварҳо аз нақши нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ дар Ироқ ҳамчун як нерӯи амниятӣ баъд аз дастовардҳои густардаи онҳо алайҳи ДОИШ норозӣ ҳастанд.
Ал-Мусавӣ тасриҳ кард: Ин фишорҳо бо ҳадафи бозтаърифи арсаи амниятии Ироқ дар ростои таҳқиқи манофеъи кишварҳои хориҷӣ ва алайҳи нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ эъмол мешавад.
Вай баён кард: Давлати Бағдод бояд аз ин нерӯҳо ва ҷойгоҳи қонунии онҳо ҳимоят карда ва таҳти таъсири фишорҳои хориҷӣ қарор нагирад.
