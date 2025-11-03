Пайвастани 2000 нафар аз унсурҳои ПКК ба «Қасд»

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Русия Ал-Яум, расонаҳои Туркия ба нақл аз манбаъҳои амниятӣ гузориш доданд, ки наздик ба 2 ҳазор нафар аз унсурҳои ҳизби мунҳалшудаи Коргарони Курдистони Туркия (ПКК) аз ибтидои соли ҷорӣ ба нерӯҳои курди Сурияи Демократ, маъруф ба Қасд, пайвастаанд.
Манбаъҳои мазкур илова карданд, ки қарор аст Хадамоти иттилоотии Туркия дар ин хусус як гузориши тафсилӣ ба комиссияи марбута дар Парламон ироа диҳад.
Ин ахбор дар ҳоле мунташир мешавад, ки ПКК тозагӣ эълом кард, ки ба фаъолиятҳои худ дохили Туркия поён додааст.
Ин ҳизб ҳамчунин аз хуруҷи унсурҳои вобаста, аз Туркия ва интиқол ба шимоли Ироқ хабар дод. ПКК эълом кард, ки бахше аз унсурҳои он аз манотиқи марзии Туркия ба иқлими Курдистони Ироқ мунтақил шудаанд ва боқӣ унсурҳо низ агар Туркия ба раванди сулҳ пойбанд бошад, мунтақил хоҳанд шуд.
Гуфтанист, дар 27 феврали 2025, Абдуллоҳ Уҷалон, раҳбари ПКК, дар баёнияе аз унсурҳои ин ҳизб хост то силоҳҳои худро канор бигузоранд, конгресс ташкил диҳанд ва ин ҳизбро мунҳал кунанд. Пас аз он, ПКК эълом кард, ки дувоздаҳумин конгресси худро дар 5 то 7 май баргузор карда ва тасмим ба инҳилоли худ гирифтааст.
Your Comment