Ироқчӣ: Мо мушакҳоямонро дар набарди воқеӣ озмоиш кардем

Тибқи гузориши хабаргузории Абно, Аббос Ироқчӣ, вазири хориҷии Эрон дар гуфтугӯ бо Ал-Ҷазира гуфт: Мо омодаи ҳар эҳтимоле ҳастем ва интизори иқдоми таҷовузкорона аз сӯи режими саҳюнистӣ дорем. Мо дар авҷи омодагӣ дар ҳамаи сатҳҳо қарор дорем ва Исроил шикасти дигаре дар ҳар ҷанги отии мутаҳаммил хоҳад шуд.
Вай афзуд: Мо таҷрибаҳои зиёде аз ҷанги ахир ба даст овардем ва мушакҳоямонро дар набарди воқеӣ озмоиш кардем. Агар режими саҳюнистӣ даст ба иқдоми таҷовузкорона бизанад, натоиҷи вахиме бароиш ба ҳамроҳ хоҳад дошт.
Вазири хориҷии Эрон таъкид кард: Исроил талош кард, ки доираи ҷанг дар минтақаро бо ҳадаф қарор додани тасҳилоти нафтии мо густариш диҳад. Мо муваффақ ба идораи ҷанг бо Исроил ба шакли олӣ шудем ва монеъ аз густариши он дар минтақа шудем.
Вай афзуд: Режими саҳюнистӣ бидуни чароғи сабзи Амрико имкони ҷанг афрӯзӣ алайҳи Эрон надошт ва ҷангеро алайҳи Эрон оғоз намекард. Нетаняҳу ҷинояткори ҷангӣ аст ва барои минтақа собит шудааст, ки душмани воқеии он Исроил аст.
Ироқчӣ баён кард: Омодаи гуфтугӯ барои рафъи нигаронӣ бобати барномаи ҳастаиямон ҳастем ва мо бар масоламатомез будани барномаи ҳастаиямон таъкид дорем. Имкони дастёбӣ ба тавофуқи одил вуҷуд дорад, аммо Вошингтон шурути ғайриимкон ва ғайри қобили қабуле гузоштааст. Музокирае дар бораи барномаи мушакии мо дар кор нахоҳад буд ва ҳеҷ оқиле дасти худро аз силоҳ холӣ намекунад.
Аббос Ироқчӣ таъкид кард: Мо наметавонем ғанӣсозии ураниумро мутаваққиф кунем, ва ончӣ ки бо ҷанг ба даст наёмадааст аз роҳи сиёсӣ ҳам ба даст намеояд. Мо тамоюле барои музокираи мустақим бо Вошингтон надорем ва имкони дастёбӣ ба тавофуқ аз тариқи гуфтугӯи ғайримустақим вуҷуд дорад.
Вай тасриҳ кард: Маводи ҳастаӣ зери овори тасҳилоти ҳастаии бомбароншуда боқӣ монда ва ба ҷои дигаре мунтақил нашудаанд. Сохтмонҳо ва таҷҳизоти ҳастаии мо осеб дидаанд, аммо техноложии мо ҳамчунон побарҷост.
Ироқчӣ таъкид кард: Фаъол кардани механизми моша аз сӯи аврупоиҳо ғайриқонунӣ аст ва иҷмоъи байналмилалӣ дар бораи таҳримҳо алайҳи мо вуҷуд надорад. Авлавияти мо тақвияти робитаҳо бо кишварҳои ҳамсоя аст ва омодаи таъомул бо Ғарб бидуни ҳар гуна диктае ҳастем.
Вай дар бораи Сурия низ гуфт: Мо ҳомии истиқлоли Сурия ва тамомияти арзии он ҳастем ва ҳамлаҳои душмани исроилӣ алайҳи онро маҳкум мекунем.
