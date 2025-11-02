Вазири ҷанги Амрико: Равобити Вашингтон ва Пекин дар беҳтарин вазъияти худ қарор дорад

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз шабакаи «Русия ал-Яум», «Пит Ҳегсет», вазири ҷанги Амрико, эълом кард, ки "бо «Дун Ҷун» ҳамтои чинии худ бар вуҷуби эҷоди каналҳои [иртиботи] низомӣ барои ҷилавгирӣ аз брузи даргирӣ ва маҳори ҳар гуна ташдиди таниш миёни ду кишвар тавофуқ кардам."
Вай дар изҳороти дигаре гуфт: "Бо раиси ҷумҳур Трамп гуфтугӯ кардам ва ҳар ду бар ин боварем, ки равобит миёни Иёлоти Муттаҳида ва Чин акнун дар беҳтарин вазъияти худ қарор дорад."
Ҳегсет афзуд: "Пас аз дидори таърихии раиси ҷумҳур Трамп бо Шӣ Ҷинпинг, раиси ҷумҳури Чин, дар Кореяи Ҷанубӣ, нишасти бисёр мусбате низ бо Дун Ҷун, вазири дифоъи Чин, дар Малайзия доштам ва шаби гузашта ҳам гуфтугӯи ҷадиде миёни мо анҷом шуд."
Вазири ҷанги Амрико тасриҳ кард: "Бо вазири дифоъи Чин бар ин мавзӯъ тавофуқ кардем, ки сулҳ, субот ва равобити ҳасана беҳтарин роҳ барои ду кишвари бузург ва пурқудрати мост."
Вай ҳамчунин дар бахши дигаре аз суханонаш бо такрори суханони салибии Трамп дар хусуси куштори масеҳиён дар Ниҷерия иддао кард: "Куштори масеҳиёни бегуноҳ дар Ниҷерия ва дар ҳар нуқта аз ҷаҳон бояд фуран мутаваққиф шавад."
Ҳегсет бо таъйиди суханони Трамп дар хусуси эҳтимоли иқдоми низомии Амрико дар Ниҷерия ва таҳдиди ин кишвар гуфт: "Вазорати ҷанги Амрико дар ҳоли омодасозӣ барои иқдом аст; ё давлати Ниҷерия аз масеҳиён муҳофизат мекунад, ё мо террористҳои исломгароеро, ки муртакиби ин ҷиноёти ҳавлнока мешаванд, нобуд хоҳем кард."
