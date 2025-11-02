Узви эътилофи сиёсии Ироқ: Посухи мо ба таҷовузи Исроил кӯбанда хоҳад буд

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Ал-Маълума, Исом Шокир, узви эътилофи Чорчӯби Ҳамоҳангӣ, таъкид кард, ки ҳар гуна таҷовузе аз сӯи режими саҳюнистӣ алайҳи Ироқ бо посухи кӯбанда рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
Вай афзуд: "Бағдод ҳаргиз дар дифоъ аз ҳокимият ва манофеи миллии Ироқ кӯтоҳӣ нахоҳад кард. Гумонзаниҳои расонаӣ дар хусуси ҳадаф қарор додани ин кишвар баёнгари вуҷуди нақшаҳои хабисона барои таҳти шуоъ қарор додани амнияти Ироқ аст ва наметавон дар баробари ин иқдомот сукут кард."
Шокир тасриҳ кард: "Бояд муттаҳид шуд ва дар баробари ин таҳаррукот мавзеи якпорчае аз сӯи тамоми гурӯҳҳои сиёсӣ ва ниҳодҳои амниятӣ иттихоз шавад. Ҳар гуна таҷовуз ба Ироқ бо вокунишҳое рӯ ба рӯ хоҳад шуд, ки табоъот танҳо дар марзҳои кишвари мо маҳдуд намешавад, балки тамоми минтақаро дарбар мегирад. Қасри Сафед бояд нисбат ба хатарҳои ҳимоятҳои беқайду шарт аз бархе тарафҳо огоҳ бошад."
