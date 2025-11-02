  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Узви эътилофи сиёсии Ироқ: Посухи мо ба таҷовузи Исроил кӯбанда хоҳад буд

2 Ноябр 2025 - 14:35
News ID: 1745713
Source: ABNA
Узви эътилофи сиёсии Ироқ: Посухи мо ба таҷовузи Исроил кӯбанда хоҳад буд

Узви яке аз эътилофҳои сиёсии Ироқ нисбат ба табоъоти ҳар гуна таҷовуз аз сӯи режими саҳюнистӣ алайҳи ин кишвар ҳушдор дод.

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз Ал-Маълума, Исом Шокир, узви эътилофи Чорчӯби Ҳамоҳангӣ, таъкид кард, ки ҳар гуна таҷовузе аз сӯи режими саҳюнистӣ алайҳи Ироқ бо посухи кӯбанда рӯ ба рӯ хоҳад шуд.

Вай афзуд: "Бағдод ҳаргиз дар дифоъ аз ҳокимият ва манофеи миллии Ироқ кӯтоҳӣ нахоҳад кард. Гумонзаниҳои расонаӣ дар хусуси ҳадаф қарор додани ин кишвар баёнгари вуҷуди нақшаҳои хабисона барои таҳти шуоъ қарор додани амнияти Ироқ аст ва наметавон дар баробари ин иқдомот сукут кард."

Шокир тасриҳ кард: "Бояд муттаҳид шуд ва дар баробари ин таҳаррукот мавзеи якпорчае аз сӯи тамоми гурӯҳҳои сиёсӣ ва ниҳодҳои амниятӣ иттихоз шавад. Ҳар гуна таҷовуз ба Ироқ бо вокунишҳое рӯ ба рӯ хоҳад шуд, ки табоъот танҳо дар марзҳои кишвари мо маҳдуд намешавад, балки тамоми минтақаро дарбар мегирад. Қасри Сафед бояд нисбат ба хатарҳои ҳимоятҳои беқайду шарт аз бархе тарафҳо огоҳ бошад."

Your Comment

You are replying to: .
captcha