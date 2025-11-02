Таваққуфи бузургтарин қарордоди газ байни Миср ва режими саҳюнистӣ

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, Эли Куҳен, вазири энержии кобинаи режими саҳюнистӣ, эълом кард, ки Тел-Авив ба далелҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ мухолифи такмили қарордоди азими газ бо Миср аст. Вай таъкид кард, ки қабл аз тазмини манофеи амниятии Исроил, созишномаи содироти газро имзо нахоҳад кард.
Манбаъҳои расонаии режими саҳюнистӣ иддао карданд, ки Амрико барои ниҳоисозии ин қарордод бар режими саҳюнистӣ фишор ворид мекунад. Рӯзномаи «Исроил Ҳаём» дар ин робита эълом кард, ки ширкати бузурги энержии амрикоии «Шеврон», ки майдони газиро идора мекунад, барои тасвиби ин тавофуқнома бар Исроил фишор меоварад.
Нозирон муътақиданд, ки режими саҳюнистӣ аз парвандаи газ барои фишор овардан бар Миср истифода мекунад, то ин кишварро ба далели ҳузур дар тавофуқи оташбаси Ғазза дар канори Миср ва Туркия муҷозот кунад.
