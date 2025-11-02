Ғолибаф: Ҳар созишномаи байналмилалӣ бояд барои тасдиқ ба Маҷлис ирсол гардад

Ба гузориши хабарнигори АБНО, Меҳдӣ Кучазада дар ҷаласаи ошкорои имрӯза (якшанбе, 2-юми ноябр) дар Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, зимни як тазаккури шифоҳӣ изҳор дошт: "Чанд рӯз пеш Эрон Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид барои муқовимат бо ҷиноятҳои кибериро имзо кард, ки муовини парлумонии Вазорати умури хориҷӣ дар тамосе бо ман эълом кард, ки имзои он ба маънои имзое, ки моро муваззаф ба риояти муҳтавои ин конвенсия мекунад, нест, аммо матраҳ шудани он дар ҷомеа ва интишори он дар сомонаҳо ва хабаргузориҳои расмии давлат ба чӣ маъно аст?"
Намояндаи мардуми Теҳрон дар Маҷлиси Шӯрои Исломӣ идома дод: "Мутаассифона, як равиши номатлуб дар кишвар ҷой гирифта истодааст, ки он бетаваҷҷуҳӣ ба қонун, ҳатто ба Қонуни асосӣ аст; ин бетаваҷҷуҳӣ аз баҳси меъёрҳои истихдоми афрод дар мақомҳои ҳассос оғоз шуд ва дар баҳсҳои дигар идома ёфт."
Вай баён дошт: "Ҳоло кор ба ҷое расидааст, ки хеле шаффоф ва ошкоро эълом мекунанд, ки мо ба фалон конвенсияи байналмилалӣ пайвастем ва Маҷлис ҳам ҳеҷ иттилое надорад."
Кучазада таъкид кард: "Ҷаноби Ғолибаф! Шумо бояд аз ҳаққи Маҷлис дифоъ кунед, ин ки як қарордод имзо шавад ва ба намояндагон тавзеҳ диҳанд, ки ин имзо аслӣ нест, ба чӣ маъно аст? Шумо ба унвони Раиси Маҷлис бояд пеши ин корҳоро бигиред."
Муҳаммадбоқир Ғолибаф дар посух ба тазаккури ин намоянда гуфт: "Вазифаи ҳамаи намояндагони Маҷлис аст, ки агар қарордоде бидуни тасвиби Маҷлис дар хориҷ баста мешавад, онро пайгирӣ карда ва пеши онро бигирем, аммо ҳама таваҷҷуҳ дошта бошед, ки аввал қарордод бо тарафи муқобил баста мешавад ва сипас тавофуқномаи он барои тасвиб ба Маҷлис ирсол мегардад. Ин мавзӯъро пайгирӣ хоҳам кард."
Your Comment