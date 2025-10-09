Вокуниши раиси режими саҳюнистӣ ба тавофуқи қатъи ҷанг дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Си-эн-эн, Исҳоқ Ҳерзуг, раиси режими саҳюнистӣ дар вокуниш ба тавофуқ дар Ғазза, аммо бидуни ишора ба ҷиноятҳои ин режим алайҳи мардуми мазлум дар ин борика бо иттихози жести мардумфиребона иддао кард: "Қалби Исроил бо асирон ва хонаводаҳои онҳо мезанад!"
Раиси режими саҳюнистӣ иддао кард: "Ман ҳимояти комили худро аз тавофуқи ҳосилшуда иброз мекунам. Аз раисҷумҳур Трамп ба хотири мудирияташ дар тазмини озодии асирон ва поён додан ба ҷанг ташаккур мекунам."
Ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос соатҳо пеш дар баёнияе эълом кард: "Мо дастёбӣ ба тавофуқе-ро эълом мекунем, ки ба поёни ҷанг дар Ғазза, ақибнишинии нерӯҳои ишғолгар [саҳюнистӣ], вуруди кумакҳо [башардӯстона] ва табодули асоро мунҷар мешавад."
Ҳамос ҳамчунин аз Трамп, кишварҳои миёнҷӣ ва тарафҳои арабӣ ва исломӣ хост, ки ишғолгарони саҳюнистиро ба иҷрои комили тавофуқ мулзам созанд.
