Ҳамос аз таҳвили феҳристи асирони худ хабар дод

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз пойгоҳи хабарии Фаластин Ал-Явм, Зоҳир Ҷаборин, раиси Дафтари шаҳидон ва асирони Ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос, эълом кард, ки ин ҷунбиш феҳристи асирони фаластинӣ-ро бар асоси меъёрҳои таъйиншуда дар чорчӯби тавофуқи оташбас ва поёни таҷовузи режими саҳюнистӣ алайҳи мардуми Ғазза, ба тарафҳои миёнҷӣ ироа кардааст.
Вай изҳор кард, ки Ҳамос акнун дар интизори ниҳоӣ шудани тавофуқ бар сари асомӣ аст, то пас аз такмили ҳамоҳангиҳо ва мароҳили марбута, феҳристи расмӣ-ро аз тариқи Дафтари расонаии вижаи умури асоро эълом кунад.
Ҷаборин таъкид кард: "Ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос ҳамчунон ба тааҳҳуди худ нисбат ба асоро ва хонаводаҳои муқовими онон пойбанд аст ва озодии тамоми асирони фаластинӣ-ро дар садри авлавиятҳои худ қарор додааст."
Вай дар поён хотирнишон кард: "Ҳамос то озодии охирин асири фаластинӣ ба мубориза ва пайгирии ин парванда идома хоҳад дод ва ҳаргиз дар баробари ранҷ ва фидокории хонаводаҳои онон сукут нахоҳад кард."
Your Comment