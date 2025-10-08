Флоти озодӣ ҳомили кумакҳои башардӯстона ба арзиши 110 ҳазор доллар аст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Кумитаи байналмилалии шикастани муҳосираи Навори Ғазза эълом кард, ки Флоти озодӣ ҳомили кумакҳои инсонӣ ба арзиши беш аз $110.000 буда ва дар маърази ҳамлаи низомиёни саҳюнист қарор гирифтааст.
Бар асоси ин гузориш, кумитаи мазкур таъкид кард, ки ин кумакҳо шомили дору, дастгоҳҳои танаффусӣ барои бемористонҳои Навори Ғазза ва маводи ғизоӣ мебошад.
Пештар низ созмондиҳандагони Флоти Сумӯд эълом карданд, ки киштии Ал-Замир, вобаста ба Флоти озодӣ, дар маърази ҳамлаи як чархболи низомии режими саҳюнистӣ қарор гирифт.
Бар асоси ин гузориш, дасти кам 93 пизишк, хабарнигор ва фаъол дар ин киштӣ ҳузур доранд.
