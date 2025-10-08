  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Флоти озодӣ ҳомили кумакҳои башардӯстона ба арзиши 110 ҳазор доллар аст

8 Октябр 2025 - 14:06
News ID: 1736364
Source: ABNA
Флоти озодӣ ҳомили кумакҳои башардӯстона ба арзиши 110 ҳазор доллар аст

Кумитаи байналмилалии шикастани муҳосираи Навори Ғазза аз вуҷуди кумакҳои доруӣ ва ғизоӣ дар киштиҳои Флоти озодӣ ба арзиши беш аз 110 ҳазор доллар дар сояи ғоратгарии баҳрии режими саҳюнистӣ алайҳи ин киштиҳо хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз «Ал-Ҷазира», Кумитаи байналмилалии шикастани муҳосираи Навори Ғазза эълом кард, ки Флоти озодӣ ҳомили кумакҳои инсонӣ ба арзиши беш аз $110.000 буда ва дар маърази ҳамлаи низомиёни саҳюнист қарор гирифтааст.

Бар асоси ин гузориш, кумитаи мазкур таъкид кард, ки ин кумакҳо шомили дору, дастгоҳҳои танаффусӣ барои бемористонҳои Навори Ғазза ва маводи ғизоӣ мебошад.

Пештар низ созмондиҳандагони Флоти Сумӯд эълом карданд, ки киштии Ал-Замир, вобаста ба Флоти озодӣ, дар маърази ҳамлаи як чархболи низомии режими саҳюнистӣ қарор гирифт.

Бар асоси ин гузориш, дасти кам 93 пизишк, хабарнигор ва фаъол дар ин киштӣ ҳузур доранд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha