Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, гуфт, ки душман дар ҳоли ақибнишинӣ дар тӯли кулли хатти муқаддами ҷанг аст.
Вай афзуд: Нерӯҳои Русия дар минтақаи амалиёти вижаи низомӣ ибтикори амалро дар даст доранд ва имсол 5000 километри мураббаъ ва 219 шаҳрро озод кардаанд.
Путин изҳор дошт: Саноати дифоӣ муваффақияти амалиёти артиши Русияро тазмин мекунанд ва мо бар рушди сареъи силоҳҳои нав ва таҳвили онҳо ба сарбозон таъкид мекунем.
Раисҷумҳури Русия дар бахши дигаре аз суханони худ гуфт: Режими Киев дар талош аст то аҳдофи ғайринизомиро дар аъмоқи Русия ҳадаф қарор диҳад, аммо ин ба ҳеҷ ваҷҳ кӯмаке ба он нахоҳад кард.
Путин афзуд: Саноати дифоии Русия ба таври комил ниёзҳои артиш ба силоҳҳои ҳушманд, мушакҳо, муҳиммот, силоҳҳо ва таҷҳизоти низомиро бароварда мекунад.
Your Comment