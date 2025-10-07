Дидори Лавров ва Муттақӣ дар Маскав

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Анатоли, Амирхон Муттақӣ, сарпарасти Вазорати умури хориҷаи давлати муваққати Афғонистон, дар Маскав бо Сергей Лавров, вазири умури хориҷаи Русия, дидор кард.
Тибқи эъломи Вазорати умури хориҷаи Русия, дидори миёни Лавров ва Муттақӣ пеш аз нишасти чорчӯби Маскав бо дастури кори вижаи Афғонистон анҷом шуд.
Лавров дар ҷараёни конфронси хабарӣ, аз ҳузури Амирхон Муттақӣ дар нишасти Афғонистон изҳори хушнудӣ кард.
Вазири умури хориҷаи Русия бо ишора ба ин ки бо вуҷуди чалишҳои мавҷуд дар минтақа, пешрафтҳои чашмгире дар мубориза бо терроризм ва қочоқи маводи мухаддир дар Афғонистон ҳосил шудааст, изҳор дошт, ки Русия омода аст дар ин замина аз Афғонистон ҳимоят кунад.
