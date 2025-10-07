«Рубио» Боз Ҳам Аз Ҷиноятҳои Режими Саҳюнистӣ Дифоъ Кардааст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, Марко Рубио, вазири хориҷаи Амрико, имрӯз сешанбе дар дуюмин солгарди амалиёти "Тӯфони Ақсо" дар суханоне ба мавзеъгирӣ дар хусуси мавзӯи музокироти оташбас дар Ғазза пардохт.
Вазири хориҷаи Амрико дар ин бора бо тарҳи иддаои масхараомез ва мардумфиребона муддаӣ шуд: Вашингтон бо роҳбарии раисҷумҳур Трамп, мудирияти талош барои озодии ҳамаи асирон (асирони саҳюнист назди Ҳамос) ва поён додани ҳукумати Ҳамос дар Ғаззаро бар уҳда дорад.
Марко Рубио, ки кишвараш барои наслкушии фаластиниёни мазлум дар сарзамини модариашон ҳаргуна имконот ва кумакеро дар ихтиёри саҳюнистҳои ишғолгар гузоштааст, дар идома муддаӣ шуд: Мо ҳидояти талош барои тарвиҷи сулҳи пойдорро бар уҳда дорем, ки на танҳо амнияти Исроил, балки сулҳ ва рафоҳро барои наслҳо дар Ховари Миёна (Ғарби Осиё) тазмин мекунад. Дар дуюмин солгарди 7 октябр, мо тааҳҳуди муштараки худро бо Исроил барои поён додан ба ранҷи ҳамаи асирон ва хонаводаҳояшон таъйид мекунем.
Вай дар идома иддао кард: Тарҳи раисҷумҳур Трамп барои таваққуфи ҷанг дар Ғазза фурсати таърихие барои тағйири ин фасли торик ва эҷоди поёҳои сулҳ ва амнияти пойдор барои ҳамаро фароҳам мекунад!
