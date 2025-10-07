Машварати Вазири хориҷаи Ҳолланд бо ҳамтои Мисрии худ бо меҳварияти Ғазза

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Дэвид «Каспар Велдкамп» (Caspar Veldkamp), вазири хориҷаи Ҳолланд, имрӯз сешанбе пас аз дидор бо Бадр Абдулъотӣ, ҳамтои Мисрии худ, дар суханоне эълом кард: Мо ҳамчун яке аз кишварҳои мизбони Конфронси бозсозии Ғазза, ки тавассути Миср баргузор мешавад, ширкат хоҳем кард.
Вазири умури хориҷаи Ҳолланд дар ин хусус илова кард: Мо омодаем то ба талошҳои Миср барои кумак ба Ғазза ёрӣ расонем, аз ҷумла ироаи 2 миллион евро барои лавозими тиббии зарурӣ.
Ин дар ҳолест, ки Додгоҳи олии Ҳолланд пеш аз ин бо судури ҳукме, ҳукуматро муаззам ба бознигарии сиёсатҳои содироти таслиҳоти худ ба режими саҳюнистӣ кард, чаро ки нигарониҳо аз эҳтимоли истифодаи аз ин қитъаҳо дар нақзи қонунҳои байналмилалӣ ташдид шудааст.
Ин додгоҳ тавзеҳ дод, ки ҳукми содиршуда тавассути Додгоҳи бадави дар соли гузашта мабнӣ бар мамнуъияти доимии содироти қитъаҳои ҷангандаҳои Ф-35-ро таъйид намекунад, аммо таъкид кард, ки ҳукумат бояд арзёбии худро аз вазъияти мавҷуд анҷом диҳад то хатарҳои ҳуқуқии муртабит бо ин содиротро мушаххас кунад.
Your Comment