Тарҳи ҳамлаи барқосои Исроил ба Эрон чӣ гуна шикаст хӯрд?

Тактикаи барқосо, ки дар солҳои оғози Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ тавассути Олмони нозӣ дар Лаҳистон ва сипас Фаронса иҷро шуд, бар се унсур устувор буд; иттилооти дақиқ аз маҳалли истиқрори фармондеҳӣ ва пойгоҳҳо, бомбаборон ва ҳамлаи мутамаркиз ба хатҳои иртиботӣ ва марказҳои тасмимгирӣ ва нуфузи сареъи воҳидҳои зиреҳпӯш барои баҳрагирӣ аз шоки эҷодшуда.
Ба гузориши Pars Today ба нақл аз хабаргузории Форс, назарияпардозони низомӣ монанди Б. Ҳ. Лиддел Ҳарт ва Ҷон Киган ин равишро мубтанӣ бар суръати амал, ҳамоҳангӣ байни шохаҳо ва фалаҷи системаи тасмимгирии душман тавсиф кардаанд ва ҳамин улгӯ буд, ки тарроҳони ҳамла ба Эрон бар он исрор доштанд.
Ончӣ қарор буд такрори муваффақи тактикаи маъруфи «ҷанги барқосо» (Blitzkrieg)-и Ҳитлер бошад, яъне зарбаи сареъ, мутамаркиз ва фалаҷкунанда ба сари фармондеҳӣ ва шабакаҳои иртиботии душман субҳдами 23-юми хурдод алайҳи Эрон оғоз шуд, аммо поёни ин сенария дақиқан бархилофи интизори тарроҳони он рақам хӯрд; на таслими фаврӣ, балки шикасти роҳбурдии муҳоҷим ва пирӯзии роҳбурдии Эрон.
Исроил бо ҳадафгирии сарфармондеҳӣ, бомбаборони истгоҳҳои иртиботӣ ва амалиёти террористӣ алайҳи фармондеҳони аршад, қасд дошт занҷираи фармондеҳии Эронро аз кор биандозад ва шоки стратегӣ ворид кунад.
Дар соатҳои нахуст, падофанди Эрон дар муқобили ҳуҷуми васеи ҷанги электронӣ ва мавҷе аз ҳамлаҳои ҳамоҳанг қарор гирифт ва ҳамлаҳои сутуни панҷум ва мавҷи густардаи резпарандаҳо ва харобкориҳои дохилӣ, фазои муҳосиботро барои дифоъ душвор кард. Ба назар мерасид, муодила ҳамон сенарияи таърихӣ аст; бо қатъи иртибот ва ҳазфи раҳбарон, имкони дифои мутамаркиз салб мешавад.
Нуқтаи атф; инъитофи сохторӣ ва ҷойгузинии фаврии фармондеҳон
Зарба задан ба сардамдорон дар сурате шикаст мехӯрад, ки тарафи муқобил тавони ҷойгузинии сареъ ва ҳифзи созукори тасмимгириро дошта бошад. Эрон билофосила бо иҷрои тарҳҳои аз пеш тарроҳишуда, насби фармондеҳони ҷадид ва фаъолсозии каналҳои аз пеш тафкикшуда ҷиҳати табодули фармон ва контрол, шоки аввалияро хунсо кард.
Иқдоми ҳазрати оятуллоҳ Хоманаӣ, фармондеҳи кулли қуввои Эрон, дар интисоби сареъи фармондеҳони ҷадид нишон дод, ки сохтори низомии ин кишвар аз умқи стратегӣ ва инъитофе бархӯрдор аст, ки онро аз фурӯпошии сареъ масун нигаҳ медорад.
Аз тактика ба тактикаи номутақорин; табдили набард ба фарсоиши ҳазинабар барои муҳоҷим
Эрон бо тарки майдони набарди мубтанӣ бар рӯёрӯии мустақим ва иттихози стратегияи номутақорин – истифода аз паҳподҳои арзонқимат, ҳамлаҳои пароканда ва шилликҳои ҳадафманди мушакӣ – набардро ба самти фарсоишӣ кашонд, ки ҳазинаҳои падофандӣ ва логистикии азиме бар ҳомиёни муҳоҷим таҳмил кард. Ҳар раҳгирӣ барои шабакаи пуштибонии муҳоҷим, миллионҳо доллар хазина дошт ва ин фишори иқтисодӣ-низомӣ басуръат зарфияти ҳимояти хориҷиро тазъиф кард. Дар натиҷа, ончи бояд зарфи чанд рӯз рақам мехӯрд, ба набарди баландмуддати суддовар барои мудофеъ табдил шуд.
Уфули «афсона»-и Гунбади оҳанин ва бозпасгирии ибтикори амал
Гузоришҳо ҳокӣ аз он аст, ки мушакҳо ва паҳподҳои Эрон тавонистанд ба аҳдофи калидӣ нуфуз кунанд ва таъсиргузории падофанди чандлояи муҳоҷим ва пуштибононашро коҳиш диҳанд; рухдоде, ки ба таҳлилгарон нишон дод, иддаоҳои қатъӣ дар бораи короии мутлақи сомонаҳои дифоии муҳоҷим ниёз ба бознигарӣ доранд. Дар майдони амал, Эрон ибтикори амалро бозпас гирифт ва ҳамлаҳои талофиҷӯёнааш нишон дод, ки тавони амалиётиаш дар шароити печида ҳифз шудааст.
Иттиҳоди миллии миллати Эрон, рози шикасти душман дар майдон
Иттиҳоди миллии эрониён, хунсосозии талошҳо барои таҳрики бӯҳрони дохилӣ ва муқовимати мардумӣ боис шуд, ки сутуни панҷум ва амалиётҳои харобкоронаи дохилӣ натавонистанд ба нақшаи бузурги муҳоҷим таҳаққуқ бахшанд. Ҳамзамон, ҳазинаҳои сангини ҳимояти хориҷӣ ва фишорҳои логистикӣ-молиявӣ, ба бознигарии шарикони хориҷии муҳоҷим анҷомид ва монеи истимрори муассири ҳимояти ҷомеъ аз Исроил шуд. Ба ин тартиб, на танҳо аҳдофи низомии аввалия муҳаққақ нашуд, балки мавқеияти сиёсӣ ва амалиётии муҳоҷим тазъиф шуд.
Ончи қарор буд бо улгӯбардорӣ аз таҷрибаи таърихии Олмони нозӣ, сареъ ва қотеъ ба натиҷа бирасад, ба далели ду омили бунёдӣ ноком монд: аввал, умқи сохторӣ ва инъитофи низомии дифоъ, ки имкони ҷойгузинӣ ва ҳифзи фармондеҳиро фароҳам овард; дувум, интихоби мудофеъ барои интиқоли набард ба арсаи номутақорин ва фарсоишӣ, ки ҳазинаҳои пуштибониро барои муҳоҷимон ва ҳомиёни хориҷӣ басуръат боло бурд.
Дар поён, на Эрон шикаст хӯрд ва на тарҳи «ҳамлаи барқосо» ба натиҷа расид; балки ин тактика дастикам дар ин набард ба шикасти роҳбурдӣ анҷомид ва Ҷумҳурии исломӣ пирӯзи майдон шуд.
Ин тақобули сиёсӣ-низомӣ паёми равшане барои бозигарони минтақавӣ ва фароминтақавӣ дорад ва он, бозтавлиди тактикаҳои таърихӣ бидуни таваҷҷуҳ ба умқи сохторӣ, тобоварӣ ва қобилиятҳои номутақорини мудофеъ, метавонад натанҳо ба шикасти низомӣ мунҷар шавад, балки муҳоҷим ва ҳомиёнашро дар маърази ҳазинаҳо ва талафоти роҳбурдӣ қарор диҳад.
