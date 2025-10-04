Нетаняҳу 2 вазири мухолифи оташбаси Ғаззаро ба нишасти фаврӣ даъват кард

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, расонаҳои режими саҳюнистӣ гузориш доданд, ки Бинямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, «Бен-Гвир», вазири амнияти дохилӣ ва «Смотрич», вазири молияи ин режимро, ки мухолифони сарсахти тавофуқи табодули асирон ва оташбас ҳастанд, ба нишасти фаврӣ даъват кардааст.
Қарор аст Нетаняҳу соати 20:00 ба вақти Қудси ишғолӣ суханронӣ дошта бошад, ки бино ба пешбиниҳо эҳтимолан дар бораи тарҳи Трамп ва таваққуфи ҳамлаҳо дар Ғазза бошад.
Гуфтанист, ки Трамп тарҳе барои Ғазза ироа додааст. Ҳамос посухи расмии худро ба тарҳи оташбаси пешниҳодии Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, аз тариқи воситаҳо ироа кардааст.
Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, тозагӣ тарҳи 20-бандӣ барои поёни ҷанги Ғазза ироа кард, ки бар оташбаси фаврӣ, озодии асирони исроилӣ дар баробари раҳоии садҳо зиндонии фаластинӣ, бозгашти низомиёни исроилӣ ба хутути тавофуқшуда ва ташкили ниҳоди байналмилалӣ барои бозсозӣ ва идораи Ғазза таъкид дорад.
Ин тарҳ бо вокунишҳои муҳтотонаи раҳбарони аврупоӣ мувоҷеҳ шуда ва мақомҳо нисбат ба ҳокимияти Фаластин, нақши давлати интиқолӣ ва замонати иҷрои мафоди ин тарҳ тардид доранд.
Нозирон ибтикори Трампро ҷонибдорона, ноқис ва дар тазоди ошкор бо хост ва ҳуқуқи машрӯи фаластиниён донистанд. Мунаққидон мегӯянд нодида гирифтани нақши гурӯҳҳои фаластинӣ, маҳдуд кардани ояндаи Ғазза ба як сохтори муваққат таҳти назорати байналмилалӣ ва ҳазфи ҳар гуна замонати воқеӣ барои ташкили давлати мустақили фаластинӣ нишон медиҳад, ки ин ибтикор беш аз он ки посухи одилона ба бӯҳрон бошад, талоше аст барои таҳкими мавқеияти режими саҳюнистӣ ва мудирияти кӯтоҳмуддати бӯҳрон ба нафъи Вашингтон ва Телавив.
Бо вуҷуди ҳимояти бархе кишварҳо аз ин тарҳ, гурӯҳҳои муқовимати фаластинӣ, аз ҷумла Ҳамос, хостори шаффофсозӣ дар бораи мафоди он, бавижа дар заминаи замонатҳои амниятӣ, вазъияти гузаргоҳҳо, ва ояндаи сиёсии Ғазза ва Каронаи Бохтарӣ, шуданд.
Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, рӯзи ҷумъа ба вақти маҳаллӣ дар баёнияи шадидуллаҳне бо таҳдиди Ҳамос иддао кард: Дар сурати адами тавофуқ бо Ҳамос то соати 6 шоми якшанбе ба вақти Вашингтон ДӣСӣ (10 шаб ба вақти Гринвич), «ҷаҳаннаме» барпо хоҳад шуд, ки ҳеҷ кас то ба ҳол назирашро надидааст ва сулҳ дар Ховари Миёна ба ҳар тариқе таҳаммул хоҳад шуд.
