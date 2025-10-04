Сафари «Виткаф» ва домоди Трамп ба Миср барои музокира дар мавриди озодии асирон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз расонаи саҳюнистии «Таймс оф Исроил», як мақоми амрикоӣ эълом кард, ки Стив Виткаф, фиристодаи вижаи Иёлоти Муттаҳида ва Ҷаред Кушнер, домоди Трамп, қарор аст ба Миср сафар кунанд.
Бар асоси эъломи ин расона, сафари мазкур охири ҳафта (ба вақти маҳаллӣ) анҷом хоҳад шуд ва ҳадаф аз он музокира барои ниҳоӣ кардани ҷузъиёти тарҳи Амрико дар ростои поён додан ба ҷанг дар Ғазза иддао шудааст.
Рӯзномаи «Вол-Стрит Ҷорнал» низ ба нақл аз масъулони огоҳи амрикоӣ ва араб гузориш дод, ки Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, ба зудӣ «Стив Виткаф», фиристодаи вижаи Амрико ва «Ҷаред Кушнер», домоди яҳудии худро барои кумак ба дастиёбӣ ба тавофуқи оташбас дар Ғазза роҳии Осиёи Ғарбӣ хоҳад кард.
Расонаҳои ибрӣ низ иддао карданд, ки ҳайатҳое аз режими саҳюнистӣ ва Ҳамос роҳии Қоҳира шудаанд.
