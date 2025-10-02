Колумбия ҳайати дипломатии режими саҳюнистиро ба далели мусодираи «Нерӯгоҳи Сумуд» ихроҷ кард

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абно ـ Густаво Петро, раисиҷумҳури Колумбия, эълом кард дастури ихроҷи тамоми аъзои боқимондаи ҳайати дипломатии режими саҳюнистӣ дар ин кишварро содир кардааст.
Ба гузориши Ал-Ҷазира, ин тасмими раисиҷумҳури Колумбия дар пайи иртикоби ҷинояти байналмилалӣ тавассути нерӯҳои исроилӣ дар мусодираи Нерӯгоҳи Сумуди ҳомили кумакҳои башардӯстона барои навори Ғазза, иттихоз шуд.
Петро, ки аз соли 2022 қудратро дар даст дорад, таъкид кард: Исроил ду шаҳрванди зани колумбиягӣро дар миёни фаъолони Нерӯгоҳи Сумуд дар ҳоле ки дар обҳои байналмилалӣ дар ҳоли дарёнавардӣ буданд, боздошт кардааст.
Петро дар баёнияе зимни дархост барои озодии фаврӣ ва бидуни таъаллули шаҳрвандони колумбиягӣ, бар радди ҳар гуна амале, ки ба саломатии ҷисмонӣ, озодӣ ё ҳуқуқи башари шаҳрвандони колумбиягӣ дар хориҷ аз кишвар латма бизанад, таъкид ва дар айни ҳол эълом кард: Тавофуқномаи тиҷорати озод бо Исроилро низ лағв хоҳад кард.
Хабаргузории Франс Пресс ба нақл аз як манбаи колумбиягӣ эълом кард, пеш аз ин тасмим, танҳо чаҳор дипломати исроилӣ пас аз қатъи равобити дипломатии Колумбия бо Телавив дар соли гузашта, дар Богота боқӣ монда буданд.
Колумбия дар соли 2024 ба далели ҷанг дар навори Ғазза, равобити дипломатии худро бо Исроил қатъ карда буд. Бо ин ҳол, Телавив ҳамчунон як намояндагии консулӣ бо 40 корманд дар ин кишвари Амрикои Ҷанубӣ ҳифз карда буд, ки чаҳор нафар аз онҳо исроилӣ ва дорои вазъияти дипломатӣ буданд.
Гуфтанист Неруи дарёии Исроил шаби гузашта чандин киштӣ аз Нерӯгоҳи Сумудро, ки ба навори Ғазза наздик мешуданд, мусодира кард.
