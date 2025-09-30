Толибон ба таври комил интернети Афғонистонро қатъ кард!

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) ـ Абна ـ Дар идомаи маҳдудиятҳои интернетӣ дар Афғонистон, дастрасӣ ба хадамоти интернет ва мухобирот аз соати панҷи асри рӯзи душанбе (29 сентябр) ба вақти Афғонистон дар саросари ин кишвар қатъ шудааст.
НетБлокз навишта, ки иртибототи телефонӣ ва интернетӣ дар бахшҳои зиёде аз Афғонистон аз кор афтодааст.
Созмони NetBlocks низ эълом кард, ки бар асоси шохисҳои зинда, иртиботи интернет дар Афғонистон ба танҳо 14 дарсади мизони маъмул коҳиш ёфта ва «тақрибан ихтилоли комил» дар хадамоти мухобиротии саросари ин кишвар ҳоким аст.
Гардиён: Пас аз дастури Толибон барои қатъи фибри нурӣ дар чандин устон, Афғонистон бо қатъи густардаи интернет рӯ ба рӯ шуд. Гурӯҳи Толибон аз чанд ҳафта пеш тасмим гирифтаанд хадамоти интернетро дар Афғонистон маҳдуд кунанд ва пештар дар бархе манотиқи ин кишвар ин маҳдудиятҳо эъмол шуда буд.
Толибон гуфтаанд ин иқдом барои «ҷилавгирӣ аз фасод» анҷом шудааст!
Ба нақл аз расонаҳо шуморе аз мақомоти гурӯҳи Толибон дар ҳоле ки дастрасии умумӣ ба интернет дар Афғонистон қатъ шуда, тавонистаанд аз тариқи шабакаи моҳвораии Старлинк ба интернет васл шаванд.
