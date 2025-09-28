Ташдиди ихтилофот миёни мақомоти саҳюнистӣ бар сари тарҳи Трамп

Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Маъон, дар ҳоле ки қарор аст Бинямин Нетаняҳу, нахуствазири режими саҳюнистӣ, бо Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дидор кунад, ихтилофот миёни мақомоти саҳюнистӣ бар сари тарҳи вай боло гирифтааст.
Бетсалъил Смотрич, вазири молияи режими саҳюнистӣ, хоҳони адами мудохилаи Созмони худгардони Фаластин дар идораи Навори Ғазза, нобудии комили Ҳамос ва ишғоли бахшҳое аз соҳили ғарбӣ дар канори манъи ташкили кишвари Фаластин аст.
Итмар Бен-Гвир низ бо ҳушдор хитоб ба Нетаняҳу гуфт, ки вай ҳақ надорад бидуни шикаст додани Ҳамос ба ҷанги Ғазза поён диҳад.
Гидеон Саар, вазири хориҷаи режими саҳюнистӣ низ хоҳони поён ёфтани ҷанги Ғазза шудааст.
Дирӯз шабакаи 12-и ин режим дар бораи ҷузъиёти тавофуқи эҳтимолӣ барои қатъи ҷанг дар Ғазза ва табодули асирон бо ҷунбиши муқовимати Ҳамос иддао кард, ки тарҳи пешниҳодии Амрико барои қатъи ҷанг дар Ғазза шомили озодии тамоми асирони саҳюнистӣ дар тӯли 48 соат, дар канори озодии садуҳо зиндонии фаластинӣ ва хуруҷи марҳилавии артиши ишғолгар аз Навори Ғазза аст.
Бар асоси ин иддао, муфоди тарҳи Трамп ҳамчунин шомили адами илҳоқи Навори Ғазза ба қаламравҳои ишғолӣ ва вогузории тадриҷии контроли ин борика ба нерӯҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ мешавад.
