Нақли «Макрон» аз мулоқот бо раиси ҷумҳури Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Эммануэл Макрон, раиси ҷумҳури Фаронса, имрӯз, чаҳоршанбе, дар паёме дар шабакаи иҷтимоии Х дар бораи мулоқоти имрӯзаи худ бо Масъуд Пезешкиён дар ҳошияи ҳаштодумин нишасти Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, бидуни ишора ба асли истиқлоли қувваҳо дар Эрон, дар бораи боздоштшудагони амниятии кишвараш дар Теҳрон навишт: "Аввал ва муҳимтар аз ҳама, ман дархости худро такрор кардам; Силсил Колер, Жак Парӣ ва Леннарт Монтерелу, зиндониёне, ки дар Эрон боздошт шудаанд, фавран озод карда шаванд!"
Раиси ҷумҳури Фаронса дар идома, бидуни ишора ба табиати сулҳомези барномаи ҳастаии Эрон, иддао кард: "Мавқеияти мо равшан аст: Эрон ҳеҷ гоҳ набояд ба аслиҳаи ҳастаӣ даст ёбад. Бо назардошти риоя накардани тааҳҳудоти ҳастаии худ аз ҷониби Эрон, мо ҳамроҳ бо Олмон ва Бритониё, тасмим гирифтем механизми "trigger" (таҳрик) -ро фаъол созем ва иҷоза диҳем, ки таҳримҳо алайҳи Эрон дубора эъмол шаванд. Ман бори дигар хоҳишҳои худро ба раиси ҷумҳури Эрон равшан кардам: дастрасии комили бозрасҳои Агентии Байналмилалии Энержии Атомӣ (АБЭА) ба Эрон, шаффофият дар мавриди захираҳои маводи ғанишуда; азсаргирии фаврии музокирот. Расидан ба созиш ҳамчунон имконпазир аст. Ҳамагӣ чанд соати дигар боқӣ мондааст. Ин ба Эрон вобаста аст, ки ба шартҳое, ки мо муайян кардаем, посух диҳад. Барои амнияти минтақа, барои суботи ҷаҳон."
Иддаоҳои хандаовари Эммануэл Макрон, раиси ҷумҳури Фаронса, алайҳи барномаи ҳастаии сулҳомези Эрон ва мафҳумҳое чун "тааҳҳудоти ҳастаии Теҳрон" дар ҳоле матраҳ мешаванд, ки пас аз хуруҷи якҷонибаи Амрико аз созишномаи соли 2015 бо Эрон, ки бо номи БАРҶОМ маъруф аст, 3 кишвари аврупоӣ, ки дар ин созишномаи ҳастаӣ тарафи Эрон буданд, ҳеҷ гоҳ ба тааҳҳудоти худ амал накарданд. Аз сӯи дигар, дар моҳҳои гузашта ва дар миёни музокироти ғайримустақим миёни Теҳрон ва Вошингтон, Эрон аз ҷониби Амрико бар хилофи тамоми қонунҳои байналмилалӣ мавриди таҷовуз қарор гирифт.
