Ветои дубораи Амрико алайҳи оташбас дар Ғазза, санаде бар раҳбарии Вошингтон дар ҷанг аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт(а) - Абна, Сайид Ҷамил Козим, раиси Шӯрои "Ал-Вафоқ"-и Баҳрайн, гуфт, ки истифодаи муҷаддади Амрико аз ҳаққи ветои худ дар Шӯрои Амният дар баробари қатъи оташ ва рафъи муҳосира аз Ғазза, шоҳиди дигаре аст, ки ба феҳристи иқдомоти Вошингтон афзуда мешавад ва нишон медиҳад, ки Амрико раҳбарии ин ҷангро бар уҳда дорад ва нахустин масъули ҳамаи ҷиноёти наслкушӣ аст, ки Созмони Милал собит карда ва тавассути режими саҳюнистӣ иҷро мешавад.
Вай сиёсати дипломасияи зӯрро, ки Амрико барои тағйири тавозунҳои ҷаҳонӣ ва тақсими ҷаҳон ба минтақаҳои тоифаӣ, қавмӣ ва нажодӣ аз тариқи ҷангҳо, қаҳр ва кушторҳои ҷамъӣ, муҳосира ва хушк кардани манобеи ҳаётӣ думбол мекунад, бесамар донист ва изҳор кард ин сиёсат самаре нахоҳад дошт ва дер ё зуд ба шикаст, нанги абадӣ ва хисороти ошкор барои Амрико бозхоҳад гашт.
