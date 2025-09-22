Бино ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз хабаргузории Анатолия, Вазорати дифои Русия эълом кард: "Артиши Украина ба хоки Русия ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин анҷом дод; 114 адад ҳавопаймои бесарнишини украинӣ шабона тавассути сомонаҳои падофанди ҳавоии Русия дар манотиқи мухталиф сарнагун шуданд."
Вячеслав Гладков, фармондори минтақаи Белгород дар телеграм эълом кард, ки 2 нафар дар шаҳри Белгород дар натиҷаи ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин захмӣ шудаанд.
Роман Синяговский, фармондори минтақаи Краснодар, низ эълом кард, ки бархе аз сохтмонҳои ин минтақа дар натиҷаи ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишин осеб дидаанд.
Сергей Аксёнов, раиси Қрим дирӯз эълом карда буд, ки бар асари ҳамлаи ҳавопаймоҳои бесарнишини артиши Украина ба Қрим 3 нафар кушта ва 16 тани дигар захмӣ шудаанд.
