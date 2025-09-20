Ҳодисаи ҳавоӣ дар Вашингтон; 4 низомӣ кушта шуданд

Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ассошиэйтед Пресс, дар паи суқути як чархболи «Блэкҳоук МҲ60»-и артиши Амрико дар наздикии пойгоҳи низомӣ дар иёлати Вашингтон, чаҳор низомӣ кушта шуданд.
Фармондеҳии амалиётҳои вижаи артиши Амрико эълом кард, ки ин чархбол ҳангоми масъулияти омӯзишӣ дар ғарби пойгоҳи муштараки «Луис-Маккорд» дучори ҳодиса шуд.
Мақомоти артиши Амрико мегӯянд, ки таҳқиқот дар бораи иллати ин ҳодиса дар ҷараён аст.
Созмони миллии обуҳавошиносии Амрико эълом кардааст, ки осмон дар замони рух додани ҳодиса асосан соф ва бодҳои мулоим аз ҷануб дар ҳоли вазидан будааст.
