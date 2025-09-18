Арабистони Саудӣ ва Покистон «Созишномаи муштараки дифоии стратегӣ» имзо карданд

Бино ба гузориши хабаргузории Abna, ки аз сӯи хабаргузории расмии Арабистони Саудӣ (SPA) нақл шудааст, Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди Арабистони Саудӣ, имрӯз бо ҳузури Муҳаммад Шаҳбоз Шариф, нахуствазири Покистон, созишномаи дифоии стратегии муштарак миёни ду кишварро ба имзо расонд.
Бар асоси гузориши SPA, ин қарордод дар чаҳорчӯби «шарокати таърихӣ» миёни Арабистони Саудӣ ва Покистон ва бо таваҷҷуҳ ба пайвандҳои бародарӣ, ҳамбастагии исломӣ ва бар мабнои манофеи стратегии муштарак ва ҳамкориҳои дифоӣ миёни ду кишвар мунъақид шуд.
SPA эълом кард: "Имзои ин созишнома дар чаҳорчӯби талоши ду кишвар барои тақвияти амнияти ду кишвар ва эҷоди амният ва сулҳ дар минтақа ва ҷаҳон анҷом шудааст".
Бар асоси гузориши хабаргузории давлатии Арабистони Саудӣ, ин созишнома бо ҳадафи тавсеаи абъоди ҳамкориҳои дифоӣ миёни Риёз ва Исломобод ва тақвияти боздорандагии муштарак дар баробари ҳар гуна таҷовузи эҳтимолӣ имзо шудааст.
SPA афзуд: "Созишнома тасреҳ мекунад, ки ҳар гуна таарруз ба яке аз ду кишвар, ба мисли таарруз ба ҳар дуи онҳо талаққӣ хоҳад шуд".
