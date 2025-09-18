Шоҳи Испания: «Ғазза бо бӯҳрони ғайриқобили таҳаммули инсонӣ рӯбарӯ аст»

Бино ба гузориши хабаргузории Анатолу, ки аз сӯи хабаргузории Abna нақл шудааст, Филипеи шашум, шоҳи Испания дар аввалин сафари худ ба Миср бо испангиёиҳои сокини ин кишвар дидор кард ва дар хусуси ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ алайҳи мардуми мазлуми Ғазза эълом кард: «Минтақа шароити ғамгин ва пуршиддатеро пушти сар мегузорад ва Ғазза бо бӯҳрони инсонии ғайриқобили таҳаммул рӯбарӯ аст».
Шоҳи Испания бидуни маҳкум кардани идомаи ҷиноятҳои ишғолгарони саҳюнистӣ алайҳи мардуми мазлум дар Фаластин, идома дод: «Даври охири ин даргирӣ, ки ҳудуди 2 сол пеш оғоз шуд, паёмадҳои густардае ба ҳамроҳ дошт; аз ҷон бохтани шумори зиёде аз инсонҳо ва табдил шудани вазъияти Ғазза ба бӯҳрони ғайриқобили таҳаммул гирифта то ранҷи бепоёни садҳо ҳазор шаҳрванди бегуноҳ ва харобии комили ин минтақа».
Филипеи шашум дар идома илова кард, ки Испания ва Миср барои дастрасӣ ба сулҳе пойдор ва шуҷоъона, ҳамон гуна ки дар «солҳои умед»-и даҳаи 1990 тарҳрезӣ шуда буд, ҳамкории наздике бо якдигар доранд.
Гуфтанист, ки рӯзномаи испаниягии El Pais ахиран дар гузорише эълом кард: «Ҳукумати Испания дар ҳоли баррасии тасреъи мамнуъияти содироти таслиҳот ба Исроил ба унвони бахше аз бастаи таҳриме аст, ки интизор меравад тасвиб шавад. Таҳримҳои эҳтимолии Мадрид барои фишор бар Исроил пас аз қатли ҳудуди 64 ҳазор нафар дар Ғазза ва густариши шаҳраксозӣ дар соҳили Ғарбӣ вазъ хоҳад шуд».
Гузориши ин расона илова карда буд: «Эътилофи PSOE ва Sumar бар эъмоли таҳрими таслиҳотии ҷомеъ бар Исроил кор мекунанд ва бинобар ин таҳрими Тел-Авив маҳдуд ба саноеи низомӣ намешавад. Ҳадаф ин аст, ки бо истифода аз муҳтавои лоиҳае, ки Sumar пештар дар конгресс ироа кард, аз тариқи як фармони шоҳона, лозим иҷро шудани он тасреъ шавад. Ба гуфтаи манобеи давлатӣ, барномаҳои ҳукумат ин аст, ки таҳрим метавонад фавран эъмол шавад».
Ин дар ҳолест, ки Вазорати тандурустии Фаластин дар навори Ғазза рӯзи гузашта бо интишори баёнияе эълом кард, ки тайи 24 соати гузашта, 385 захмӣ ва пайкари 98 фаластинии дигар ба бемористонҳо мунтақил шудааст.
Бинобар ин, шумори шаҳидони ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба навори Ғазза аз 7-уми октябри 2023 то кунун ба 65 ҳазору 62 нафар ва шумори маҷрӯҳон низ ба 165 ҳазору 697 нафар афзоиш ёфт.
Оташбас дар навори Ғазза 19-уми январи имсол барқарор ва дар 18-уми март тавассути ишғолгарони Қудс нақз шуд.
Ба гузориши хабаргузории Анатолу, дар ҳамлаҳои артиши саҳюнистони ишғолгар ба навори Ғазза аз 18-уми март то кунун 12 ҳазору 511 нафар шаҳид ва 53 ҳазору 656 нафар захмӣ шудаанд.
