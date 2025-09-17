Такрори иддаои «Кая Каллас» дар бораи барномаи ҳастаии Эрон

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Ассошиэйтед Пресс, Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо имрӯз чаҳоршанбе бо такрори иддаоҳои матраҳ аз сӯи меҳвари ғарби-ибрӣ алайҳи Теҳрон иддао кард, ки фурсат барои ёфтани роҳи ҳалли дипломатӣ дар бораи барномаи ҳастаии сулҳомези Эрон ба суръат дар ҳоли поён ёфтан аст!
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо дар ин хусус иддао кард: «Дарчаи ёфтани як роҳи ҳалли дипломатӣ дар мавриди масъалаи ҳастаии Эрон ба суръат дар ҳоли баста шудан аст. Теҳрон бояд гомҳои муътабареро дар ҷиҳати расидагӣ ба хостаҳои Фаронса, Бритониё ва Олмон (Тройкаи аврупоӣ тарафи Эрон дар тавофуқи соли 2015 маъруф ба БАРҶОМ) нишон диҳад!»
Кая Каллас бидуни ишора ба адами анҷоми тааҳҳудоти тарафи аврупоии БАРҶОМ дар қаболи Эрон муддаӣ шуд: «Ин мавзӯъ ба маънои нишон додани ҳамкории комил бо Ожонси байналмилалии энержии атомӣ ва иҷозаи бозрасии аз тамоми сайтҳои ҳастаӣ бидуни таъхир аст!»
Ин дар ҳолест, ки вай пештар низ дар хусуси рӯ ба итмом будани замон барои ройзаниҳо миёни Теҳрон ва Брюссел иддаоҳоеро матраҳ карда буд.
Гуфтанист, ки Теҳрон ҳамвора тасриҳ кардааст, ки барои музокирае баробар ва бар мабнои эҳтироми мутақобил омодагӣ дорад; аммо Амрико ва ишғолгарони саҳюнист дар моҳҳои гузашта ва дар миёнаи музокироти ғайримустақим миёни Теҳрон ва Вашингтон, бар хилофи тамоми мавозини байналмилалӣ Эронро мавриди таҷовуз қарор доданд.
Your Comment