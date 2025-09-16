Пизишкиён: «Мусулмонон ихтилофро канор гузоранд, зеро омили ноамнӣ Исроил аст»

Ба гузориши хабаргузории ABNA, Масъуд Пизишкиён, президенти кишварамон, дар поёни нишасти изтирории сарони кишварҳои исломӣ дар Қатар ва ҳангоми ҳаракат ба сӯи Теҳрон дар бораи режими саҳюнистӣ ва вазъияти минтақа гуфт: "Раванде, ки ҳоло дар ҳоли рух додан аст, боис мешавад, ки бештари кишварҳои исломӣ ба ҳам наздик шаванд. Тадриҷан кишварҳои исломӣ бо вуҷуди ихтилофот ва ҷудоиҳое, ки қаблан миёни онҳо буд ва қаблан ҳам [душманон] онро огоҳона домана мезаданд, мутаваҷҷеҳ мешаванд, ки омили аслии хатар ҳамон Исроил аст."
Президент таъкид кард: "[Душманон] Эрон ва Ҳизбуллоҳро, ва ҳатто тамоми кишварҳои мусулмонро, омили хатар муаррифӣ мекарданд. Шунидам суҳбате, ки Нетаняҳу дошта ва дар ҳақиқат он «Исроили бузург»-ро таъқиб мекунад; дар ин «Исроили бузург» Ироқ, Сурия, Туркия, Арабистони Саудӣ вуҷуд дорад ва ҳоло Либон ва Урдун ва инҳо бимонад, ки дигар бояд худ аз худ ҳазф шаванд. Раванди таҷовузе, ки режими саҳюнистӣ анҷом медиҳад, ба ин сурат аст, ки худаш додгоҳ ташкил дода, ҳукм дода ва худаш низ иҷро мекунад ва тоза дар ин ҳукме, ки иҷро мекунад, гуноҳкор [ба заъми ӯ] ва бегуноҳро бо ҳам мекушад ва Амрико ва кишварҳои аврупоӣ низ аз ӯ пуштибонӣ мекунанд, аз ин рӯ, ин равандеро нишон медиҳад, ки аслан ҳеҷ ақли инсонӣ ва чорчӯби қонуни байналмилалӣ [онро қабул надорад] ва одам ҳайрон мешавад, ки инҳо чӣ кор доранд мекунанд."
Вай идома дод: "Вақте дар гӯшае аз ҷаҳон касеро дуруст ё ғалат зиндонӣ мекунанд, замин ва замонро ба ҳам медӯзанд, ки шумо ҳуқуқи башарро нодида гирифтед, аммо кӯдакони бегуноҳи Ғаззаро аз гуруснагӣ то пои марг мебаранд ва кӯдакони бисёре аз гуруснагӣ ҷон бохтанд ва ҳамонҳо ҳеҷ аҳамияте намедиҳанд ва тоза аз режими саҳюнистӣ пуштибонӣ мекунанд."
Президент бо ишора ба иҷлоси фавқулоддаи кишварҳои исломӣ дар Қатар таъкид кард: "Ҳузур дар ин иҷлос барои эътироз ба ин рафторе аст, ки дар ҳоли шакл гирифтан аст ва метавонад оғози корҳое бошад, ки инсиҷоми дохилиро аз назари амниятӣ, сулҳи минтақаӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва илмӣ дар байни кишварҳои исломӣ афзоиш диҳад. Мусулмонон бедор шаванд ва ихтилофро канор гузоранд ва беҳуда бо якдигар даргиру баҳс нашаванд, зеро раванди аслии ноамнӣ ва бесуботӣ дар минтақа нишон дода шуд, ки худи саҳюнистҳо ҳастанд, на каси дигар."
Your Comment