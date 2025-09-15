Буҳрони беҳдоштии Ғазза ؛Домангири низомиёни Исроил / Бемориҳои пӯстӣ дар миёни сарбозони саҳюнистӣ дар ҳоли шиюъ

Ба гузориши Порс Тудей, рӯзномаи саҳюнистӣ Yedioth Ahronoth, бахшҳои густардаи аз Ғазза б адлели камбуди об, намуди миконоти авалияи беҳдоштӣ ва оворагии садҳо ҳазор фаластинӣ ба манотииқи олӯда ва пкр хатар табдил шуда ва хонаҳои вайрон шуда ба паноҳгоҳҳои сагҳои велгард ва ҳайвоноти ваҳшӣ табдтл шуда ва ҳамзамон ҳашаротҳо ва ҷавандагон ба таври густарда дар минтақа шиюъ пайдо карданд.
Рӯзномаи исроилӣ « Yedioth Ahronoth » гузориш дод ки дар миёни сарбозон ва неруҳои нигаҳбони саҳюнистии мустақар дар марказу ҷануби Ғазза , бемориҳо ва уфӯнатҳои пӯстӣ дар ҳоли густаришаст ; бемориҳое, ки коршиносон аз онҳо ба унвони мушкилотӣ « хатарнок » ёд кардаанд .
Ҳамлаи сосҳо ва уфӯнати пӯстӣ
Тибқи ин гузориш , бисёре аз сарбозони саҳюнисти дучори хориши шадиду бусуроти пӯстии мудовим шудаанд ки далели аслии он густариш « сосҳо » дар сохтимонҳоӣ аст ки артиши режими Исроил ба тасарруфи худ даровардааст . Ин сохтимонҳо ағлаб махруба ё олӯдаанду сарбозони саҳюнист мегӯянд авзоъ ба вижа дар тӯли шаб вахимтар мешавад .
Ин ориза ҳам нерӯҳои вазифа ва ҳам нерӯои захираи режими саҳюнистӣ ва воҳидҳоеро ки дар сохтимонҳои осебдидаи мавозиъи муваққат сохтаанд , даргир кардааст . Ҳарчанд ин падеда бештари маворид дар ҷанубу маркази Ғазза дида мешавад , аммо нерӯҳои исроилӣ дар маҳаллаи Зайтӯн ва Ҷаболия дар шимоли Ғазза низ мавориди мушобеҳиро гузориш додаанд .
Яке аз афсарони захираи артиш Исроил мегуяд : « Сарбозон ҳафтаҳост ки дар сукут ранҷ мекашанд , хобидан рӯй замин дар манотиқи олӯда иллати аслии ин бемориҳост ва ҳатто касоне ки рӯй тахт мехобанд ҳам аз неши ҳашарот дар амон намемонанд , чун сосҳо аз тариқи либосҳои низомӣ ва кисаи хоб мунтақил мешавад , он ҳам дар шароите, ки имконоти ибтидоӣ монанди ҳаммом вуҷӯд надорад . »
Yedioth Ahronoth афзӯда ки сарбозон исроилӣ ночоранд дар канори сагҳо ва гурбаҳои велгард зиндагӣ кунанд ; ҳайвоноте, ки худ ноқили беморӣ ҳастанд , ҳамчунин муҳити атрофи онҳо низ ба далели муҳосираи ин режим , камбӯди об ва набӯд имконоти беҳдоштӣ , ба бистарӣ барои шиюъи ҳашароту ҷавандагон табдил шудааст .
Ин гузориш дар ҳоле мунташир мешавад ки ҷангӣ ки режими саҳюнистӣ дар Ғазза ба роҳ андохтааст , токунӯн беш аз 64 ҳазор шаҳид , садҳо ҳазор захмӣ ва овора бар ҷой гузошта ва қаҳтӣ дар ин борика ҷони садҳо фаластинӣ аз ҷумла дасти кам 142 кӯдакро гирифтааст .
