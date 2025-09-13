Боздошти як шаҳрдор ва даҳҳо мақоми дигари мухолифи Эрдуғон дар Истанбул

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлибайт (а) - АБНА - дафтари додситони аршади шаҳри Истанбул дастури боздошти ин мақомҳоро дар иртибот бо як парванда бо иттиҳоми иртишоъ, тақаллуб ва тавофуқ дар муноқисоти шаҳрдории минтақаи Байрампошои Истанбул додааст.
"Ҳасан Мутлу", шаҳрдори Байрампошо дар баёнияе, ки дар шабакаи иҷтимоии "Х" (Твиттер) мунташир сохт, иттиҳомоти матраҳшуда аз сӯи додситонии Истанбул алайҳи худро рад карда ва навишт: "Ончи ки дорад иттифоқ меафтад шомили амалиёти сиёсӣ ва ифтирозаниҳои бепоя ва асос аст. Сокинони арҷманди Байрампошо, мутмаин бошед ба ҳамроҳи шумо мо бар ин ифтирозаниҳо ва ин иқдомоти ношӣ аз адами садоқат фоиқ хоҳем омад."
Дар як соли гузашта мақомоти давлати Туркия садҳо мақоми шаҳрдорӣ ва сиёсатмадорони мухолифи Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раисиҷумҳури Туркияро боздошт кардаанд. Ҳасан Мутлу, шаҳрдори Байрампошо, ҳафдаҳумин шаҳрдор аз ҳизби мухолифи "Халқи Ҷумҳурихоҳ" аст, ки дар як соли гузашта боздошт мешавад. Ин боздоштиҳо шомили Акрам Имомоғлу, шаҳрдори худи Истанбул ҳам мешавад. Садҳо мақоми дигари шаҳрдориҳои Туркия низ дар моҳҳои ахир аз бобати иттиҳоми фасод боздошт шудаанд.
Хабаргузории "Анатолия" гузориш дод, Имомоғлу ба унвони аслитарин ва наздиктарин рақиби Раҷаб Тайиб Эрдуғон дар интихоботи раёсати ҷумҳурии соли ояндаи милодӣ дар назар гирифта мешуд. Боздошти ӯ мавҷи эътирозоти густардаро дар пай дошт.
Ҳизби Халқи Ҷумҳурихоҳи Туркия, ин боздоштиҳо ва иттиҳомзанӣҳоро "бахше аз корзори таҳоҷумӣ" давлати Анкара бо ҳадафи тазъифи мухолифон ва ҳамвор кардани роҳ барои як давраи панҷсолаи дигар ҳузури Эрдуғон дар раёсати ҷумҳурии Туркия медонад. Бо ин ҳол, давлати Эрдуғон ин иддаоҳоро рад ва тасриҳ кардааст, ки додгоҳҳои Туркия мустақил ҳастанд.
Қарор аст рӯзи душанбеи ин ҳафта додгоҳи муҳиме дар Туркия нисбат ба инҳилоли Конгресси 2023 Ҳизби Халқи Ҷумҳурихоҳ ҳукм диҳад; тасмиме, ки метавонад ба тағйир дар раҳбарони ин ҳизб мунҷар шуда ва ҳизбро дучори ошуфтагӣ кунад. Ҳизби Халқи Ҷумҳурихоҳи Туркия дар интихоботи маҳаллии соли гузаштаи мелодӣ ин кишвар пирӯзиҳои қобили таваҷҷуҳеро рақам зад.
