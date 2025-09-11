Таҳримҳои нави Амрико алайҳи ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман

Ба гузориши Агентии хабарии Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, Вазорати хазонадории Амрико бо судури баёнияе эълом кард: "Мо таҳримҳои наверо алайҳи афрод ва ниҳодҳои марбут ба ҳусиҳо (ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман) иъмол кардаем."
Дар ин баёния омадааст: "Таҳримҳо алайҳи ҳусиҳо 32 фард ва ниҳод ва 4 киштиро дар бузургтарин иқдом алайҳи онҳо то имрӯз ҳадаф қарор медиҳад."
Вазорати хазонадории Амрико муддаӣ шуд: "Шабакаҳои ҳадаф қарор гирифта, бахше аз амалиёти ҷамъоварии кумакҳои молӣ ва таҳияи аслиҳа барои ҳусиҳо ҳастанд."
Расонаҳо ҳамчунин эълом карданд, ки Амрико чанд ширкати чиниро ба иттиҳоми «интиқоли таҷҳизот ва лавозими ҷангӣ барои ҳусиҳо» таҳрим кардааст.
Your Comment