Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз ТАСС, Гидеон Рачман, муфассир ва таҳлилгари "Financial Times" бар ин бовар аст, дар сурате ки Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико аз истодан дар канори аврупоиҳо дар таъмини кӯмаки низомӣ барои Укроин худдорӣ кунад, онҳо бояд як нақшаи дуввум дошта бошанд.
Ба гуфтаи вай, "хатари ошкор барои аврупоиҳо ин аст, ки онҳо ба ҳадде дар печидагиҳои дипломасия ғарқ шудаанд, ки намои бузургтарро намебинанд."
Вай афзуд: "Раисҷумҳури Амрико борҳо бо ҳарфу амал нишон дода, ки хостори тааҳҳуд ба дифоъ аз Укроин нест. Мутақоид кардани Трамп ба афзоиши фишори низомӣ ва иқтисодӣ бар Русия дастоварде фавқулода хоҳад буд. Аммо дар сурате ки "замазама дар гӯши Трамп" коргар наяфтад, Аврупо ба нақшаи дуввум ниёз дорад."
Ба бовари Рачман, "эътилофи муштоқон" дар ҳоли райзанӣ дар бораи эҳтимоли истифода аз "сипари ҳавоии Амрико" барои итминон аз оташбас ҳастанд, зеро онҳо медонанд, ки мувофиқати Русия бо оташбас ғайримумкин аст.
Вай таъкид кард: "Сипари ҳавоӣ шомили афзоиши густурдаи падофанди ҳавоӣ хоҳад буд, ки қодир ба бастани осмон ба рӯи паҳподҳои Русия бошад, ҳарчанд мушакҳои баллистикро шомил намешавад."
Рачман афзуд: "Аврупоиҳо то андозае метавонанд тавассути ҳимояти дарёӣ барои ҳифозат аз ҳарими ҳавоии Укроин кӯмак кунанд. Баҳсҳое дар бораи истиқрори нави ҳавопаймобар эҳтимолан аз сӯи Аврупо низ матраҳ шудааст."
Your Comment