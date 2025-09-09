Ҷузъиёти пешниҳоди Амрико барои оташбас дар Ғазза

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Русия Ал-Явм, манбаъҳои саҳюнистӣ барои нахустин бор дар гуфтугӯ бо шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ аз ҷузъиёти пешниҳоди оташбаси Амрико хабар дода ва гуфтанд, ки бар асоси ин пешниҳод тамоми асирони саҳюнистӣ тайи 48 соат аз оғози тавофуқ озод мешаванд.
Дар муқобил низ асирони фаластинӣ, аз ҷумла касоне, ки ба ҳабси абад маҳкум шудаанд, озод мешаванд. Банди охири ин пешниҳод низ ба аҷсоди асирони саҳюнистӣ ишора дорад ва ин ки як замони мушаххас тайи давраи оташбас барои таҳвил додани онҳо таъйин мешавад.
Ин пешниҳоди оташбас 60 рӯза буда ва иддао шуда, ки Трамп худро ба унвони зомини шахсӣ муаррифӣ кардааст. Манбаъҳои саҳюнистӣ илова карданд, ки чорчӯби ин пешниҳод густурдатар аз пешниҳодоти қаблӣ буда ва фақат дар хусуси ақибнишинии артиши саҳюнистӣ ва ташкили як давлати ҷойгузин дар Ғазза нест, балки дарбаргирандаи халъи силоҳи Ҳамос низ ҳаст. Ин дар ҳоле аст, ки мавзӯи халъи силоҳ, яке аз хатҳои сурхи муқовимати Фаластин ба шумор меравад.
Ақибнишинии саҳюнистҳо аз Ғазза ба сурати тадриҷӣ анҷом мешавад, аммо бахши аслии он дар ибтидои оташбас сурат мегирад.
Ин дар ҳоле аст, ки тарафи фаластинӣ ба тазминҳои Амрико дар ин хусус эътимоде надорад.
