Иддаои рӯзноманигори Wall Street Journal дар бораи эҳтимоли дидори "Ироқчӣ" ва "Гроссӣ"

9 Сентябр 2025 - 12:43
News ID: 1725282
Source: ABNA
Рӯзноманигори нашрияи "Wall Street Journal" иддао кард, ки эҳтимол дорад вазири хориҷии Эрон фардо бо мудири кулли Агентии байналмилалии энержии атомӣ мулоқот кунад. Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, Лоуренс Норман, рӯзноманигори "Wall Street Journal", имрӯз душанбе дар паёме дар сафҳаи худ дар шабакаи иҷтимоии "X" эҳтимоли дидори вазири хориҷии Эрон бо мудири кулли Агентии байналмилалии энержии атомӣ-ро иддао кард.
