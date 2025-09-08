Вазири хазонадории Амрико: Омодаи афзоиши таҳримҳо алайҳи Русия ҳастем

Ба гузориши хабаргузории "Абна", Амрико имрӯз, якшанбе, эълом кард, ки бо мушорикати кишварҳои аврупоӣ омодаи таҳрими кишварҳои харидори нафти Русия аст то бар онҳо фишори иқтисодӣ ворид кунад.
Скотт Бессент, вазири хазонадории Амрико, дар ин хусус ба шабакаи хабарии "Эн Би Си" гуфт: "Мо омодаи афзоиши фишор бар Русия ҳастем, аммо ба шарикони аврупоии худ ниёз дорем, ки бо мо ҳамкорӣ кунанд. Мо акнун дар як рақобат ҳастем байни ин ки артиши Укроин то чӣ замоне метавонад муқовимат кунад ва иқтисоди Русия чӣ қадар метавонад давом биоварад?"
Вазири хазонадории Амрико дар ин хусус иддао кард: "Ва агар Иёлоти Муттаҳида ва [Иттиҳодияи Аврупо] битавонанд вориди ин марҳала шаванд, таҳримҳои бештар ва тарофаҳои санобар бар кишварҳои харидори нафти Русия эъмол кунанд, иқтисоди Русия ба фурӯпошии комил мерасад ва ин мавзӯъ раисҷумҳур Путинро пой мизи музокира хоҳад овард!"
